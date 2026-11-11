Cho con trai vay 2 tỷ đồng mua nhà, tôi chết lặng khi con dâu đưa ra một tờ giấy yêu cầu ký

Tôi dành dụm gần nửa đời người mới có được khoản tiền 2 tỷ đồng. Khi con trai nói muốn mua nhà nhưng còn thiếu tiền, tôi không ngần ngại rút toàn bộ số tiết kiệm để giúp con. Tôi nghĩ đó là khoản vay, khi nào vợ chồng con ổn định thì trả dần. Nhưng đến ngày làm thủ tục giấy tờ, con dâu đưa cho tôi một văn bản xác nhận tiền hỗ trợ mua nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Đọc đến dòng cuối, tôi mới hiểu vì sao con trai luôn tránh nói rõ chuyện tiền bạc.

Chồng tôi mất đã 7 năm. Sau khi ông qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ, chi tiêu tằn tiện và gửi tiết kiệm phần lớn tiền lương hưu cùng khoản tiền tích cóp từ trước. Tôi không giàu có, nhưng cũng không phải lo lắng quá nhiều cho tuổi già.

Con trai tôi lập gia đình được 4 năm. Hai vợ chồng thuê nhà ở thành phố, công việc ổn định nhưng vẫn chưa đủ khả năng mua một căn hộ rộng rãi. Thấy các con đi làm xa, con nhỏ lại sắp vào lớp một, tôi cũng mong chúng có chỗ ở ổn định.

Một lần về thăm mẹ, con trai tâm sự hai vợ chồng đã tìm được căn hộ phù hợp, nhưng còn thiếu khoảng 2 tỷ đồng. Con hỏi tôi có thể cho vay một khoản không, sau này vợ chồng con sẽ trả dần. Tôi suy nghĩ vài hôm rồi đồng ý rút tiền tiết kiệm đưa cho con.

Tôi nói rõ với con đây là tiền mẹ cho vay, không phải tiền cho tặng. Tôi còn đùa rằng mẹ không tính lãi, nhưng các con phải nhớ đó là khoản tiền mẹ dành dụm để dưỡng già. Con trai nắm tay tôi, hứa khi tài chính ổn định sẽ trả lại đầy đủ.

Tôi không làm giấy vay tiền. Mẹ con trong nhà, tôi nghĩ chỉ cần nói rõ với nhau là đủ. Con trai cũng bảo cứ để con tự thu xếp, không cần mẹ phải lo giấy tờ.

Cho con vay 2 tỷ mua nhà và tờ giấy đánh máy sẵn

Vài tháng sau, căn hộ được hoàn tất thủ tục mua bán. Tôi mừng vì các con đã có nhà riêng, thỉnh thoảng còn gửi thêm ít tiền để sắm sửa đồ đạc cho cháu. Tôi không hỏi bao giờ con trả khoản vay, bởi nghĩ vợ chồng trẻ mới mua nhà, còn nhiều khoản phải chi.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu căng thẳng khi con dâu gọi điện nhờ tôi qua nhà. Con nói ngân hàng và bên làm thủ tục đang cần hoàn thiện một số giấy tờ liên quan đến nguồn tiền mua nhà, muốn tôi ký xác nhận khoản 2 tỷ đồng đã hỗ trợ.

Trên bàn là một tờ văn bản đã được đánh máy sẵn. Tôi đọc chậm từng dòng. Nội dung ghi rằng tôi tự nguyện tặng vợ chồng con trai 2 tỷ đồng để mua nhà, không yêu cầu hoàn trả; khoản tiền này được hai vợ chồng sử dụng tạo lập tài sản chung.

Tôi ngẩng lên hỏi: "Sao lại ghi là tiền cho tặng? Mẹ cho các con vay chứ có nói cho không đâu".

Nỗi bàng hoàng của người mẹ khi khoản tiền tích cóp dưỡng già bị biến thành giấy cam kết cho tặng tài sản. Ảnh minh họa

Con dâu giải thích rằng căn nhà được mua trong thời kỳ hôn nhân, tiền hai bên cùng đóng góp, nên nếu mẹ cho riêng con trai thì sau này sẽ rất phức tạp. Con nói vợ chồng cùng trả khoản vay ngân hàng, cùng chăm lo gia đình, căn nhà cũng là nơi cả hai cùng sinh sống. Vì thế, khoản tiền mẹ hỗ trợ nên được xác định là tài sản chung.

Tôi đáp rằng mẹ không phản đối chuyện hai vợ chồng cùng sở hữu căn nhà. Điều tôi không đồng ý là biến khoản tiền cho vay thành tiền cho tặng. Nếu các con muốn coi đó là tài sản chung thì cũng phải nói rõ trách nhiệm hoàn trả khoản tiền ấy với mẹ.

Con dâu đặt tay lên tờ giấy, giọng bắt đầu cứng hơn: "Nhưng nếu đã là tiền mẹ cho vợ chồng con vay thì tại sao mẹ lại không muốn ghi nhận đó là khoản vay của cả hai? Con cũng có trách nhiệm với gia đình này, chứ không thể coi như chỉ mình anh ấy vay tiền của mẹ".

Sự lúng túng của người con trai và nỗi lo về sự công bằng

Tôi chưa kịp trả lời thì con trai từ phòng bên bước ra. Tôi hỏi thẳng con: "Ngày trước con nói vay tiền mẹ. Bây giờ tại sao giấy tờ lại thành tiền mẹ cho tặng? Hai đứa đã bàn với nhau chuyện này từ bao giờ?".

Con trai cúi mặt. Một lúc sau, con mới nói thật rằng vợ chồng đã tranh luận chuyện này nhiều lần. Con dâu muốn khoản tiền được xác định là tài sản chung vì cho rằng mình cũng có công sức đóng góp vào việc mua nhà và không muốn sau này xảy ra tranh chấp. Còn con trai vẫn nghĩ đó là khoản vay của mẹ, nhưng lại ngại nói với vợ vì sợ vợ chồng bất hòa.

Rồi con nói thêm một câu khiến tôi sững người: "Thực ra, vợ con không muốn ký giấy vay nợ mẹ vì sợ sau này nếu có chuyện gì, khoản nợ ấy sẽ trở thành gánh nặng của riêng con. Cô ấy muốn mọi thứ phải rõ ràng ngay từ đầu".

Tôi nhìn con dâu. Lần đầu tiên, tôi thấy phía sau sự cứng rắn của con không chỉ là mong muốn được chia phần căn nhà, mà còn là nỗi lo về sự công bằng trong cuộc hôn nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải ký vào một văn bản không đúng với thỏa thuận ban đầu.

Tình thương không thể thay thế một thỏa thuận rõ ràng

Tôi gấp tờ giấy lại, nói với các con rằng tôi không yêu cầu căn nhà phải đứng tên riêng con trai, cũng không có ý định can thiệp vào tài sản của vợ chồng chúng. Nhưng 2 tỷ đồng ấy là tiền tôi cho vay, nên phải có giấy tờ ghi nhận đúng bản chất khoản tiền và trách nhiệm hoàn trả. Nếu các con muốn thay đổi thành tiền cho tặng thì cần bàn bạc lại, không thể đưa giấy ra rồi mong tôi ký.

Hôm ấy, tôi ra về mà không ký bất cứ thứ gì. Con trai tiễn mẹ xuống cửa, nói sẽ nói chuyện lại với vợ. Tôi chỉ dặn con đừng vì muốn giữ yên ấm trong nhà mà để mọi chuyện nhập nhằng, đến lúc có bất đồng thì người thân lại nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi vẫn muốn các con có một mái nhà ổn định. Tôi cũng không muốn vì tiền bạc mà mẹ con xa cách. Nhưng sau chuyện này, tôi hiểu rằng tình thương không thể thay thế một thỏa thuận rõ ràng, nhất là khi số tiền ấy là phần tích cóp cho những năm tháng tuổi già của mình.

Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là con dâu muốn căn nhà được xác định là tài sản chung. Tôi chỉ tự hỏi, nếu hôm ấy tôi không đọc kỹ tờ giấy và đặt bút ký, liệu sau này khi cần đến khoản tiền dưỡng già ấy, tôi còn có thể chứng minh rằng mình đã cho con vay chứ không phải tự nguyện cho tặng?

Ngân Hằng