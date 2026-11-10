Tháng nào mẹ chồng cũng than hết tiền, tôi dù túng thiếu vẫn cắn răng cho, đến ngày bà nhập viện, tôi chết lặng trước thứ tìm thấy trong tủ

| Tâm sự

Trong lúc tìm quần áo ở ngăn tủ, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc túi vải được cất kỹ dưới đáy ngăn kéo.

Tôi lấy chồng được gần 5 năm, từ ngày về làm dâu đến giờ, tháng nào mẹ chồng cũng có ít nhất một vài lần hỏi xin tiền. Khi thì bà bảo hết tiền mua thuốc, lúc lại nói cần đóng tiền điện nước, sửa cái quạt, mua ít đồ ăn hay đi đám cưới... Số tiền mỗi lần không quá lớn, thường vài trăm nghìn, đôi khi một, hai triệu đồng nên tôi cũng chẳng nỡ từ chối.

Ban đầu, tôi nghĩ bố mẹ già rồi, có những khoản chi tiêu không tiện mở lời với con trai nên mới hỏi con dâu. Chồng tôi làm công việc tự do, thu nhập không ổn định, còn tôi làm văn phòng, lương mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng. Hai vợ chồng còn phải lo tiền nhà, tiền ăn uống, nuôi con nhỏ và đủ thứ chi phí khác. Thế nhưng mỗi lần mẹ chồng hỏi, tôi lại tự nhủ thôi thì giúp được chút nào hay chút ấy.

Có những tháng gần cuối tháng, trong tài khoản tôi chỉ còn vài trăm nghìn, thậm chí phải tính toán từng bữa ăn để chờ đến ngày nhận lương. Vậy mà mẹ chồng gọi điện hỏi một triệu đồng, tôi vẫn chuyển. Tôi không muốn bà nghĩ con dâu có tiền mà keo kiệt, càng không muốn chuyện tiền bạc khiến gia đình mất vui. Chồng tôi cũng biết chuyện mẹ thường xuyên hỏi tiền, nhưng anh chỉ bảo tôi thông cảm vì bà tuổi già, không có nguồn thu nhập ổn định.

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng thực sự khó khăn cho đến hôm bà bị ốm, phải nhập viện theo dõi vài ngày. Chồng tôi đang đi công tác xa nên nhờ tôi về nhà lấy giúp bà ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Trong lúc tìm quần áo ở ngăn tủ, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc túi vải được cất kỹ dưới đáy ngăn kéo.

Ảnh minh họa

Mở ra, tôi sững người khi thấy bên trong có hai cuốn sổ tiết kiệm. Hai cuốn đứng tên mẹ chồng, mỗi cuốn đều có số dư 300 triệu đồng. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, không tin vào mắt mình. 600 triệu đồng không phải số tiền nhỏ, nhất là với một người mà tháng nào cũng gọi điện than hết tiền, hỏi con dâu từng vài trăm nghìn.

Tôi đứng rất lâu trước chiếc tủ, trong đầu hiện lên những lần mình phải vay tạm tiền bạn để xoay xở cuối tháng, những lần đắn đo không dám mua thêm hộp sữa cho con vì vừa chuyển tiền cho mẹ chồng.

Tôi không biết bà tiết kiệm được số tiền ấy từ bao giờ, cũng không rõ vì sao có khoản dự phòng lớn như vậy mà vẫn thường xuyên hỏi xin tiền con cái. Tôi không tiếc nếu bà thực sự cần, nhưng cảm giác mình bị đặt vào tình thế phải cho đi dù bản thân đang thiếu thốn khiến tôi rất khó chịu.

Thanh Uyên
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