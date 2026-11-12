Chồng đưa hết lương cho mẹ giữ suốt 20 năm, đến ngày con đỗ đại học tôi mới nhận được câu trả lời chết lặng

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GĐXH - Ngay từ ngày mới cưới, người chồng có thói quen giao toàn bộ thu nhập cho mẹ đẻ quản lý vì tin rằng bà quán xuyến tài chính giỏi. Ngại mang tiếng con dâu tính toán, người vợ nhẫn nại im lặng suốt hai thập kỷ. Đến khi đứa con trai nhận giấy báo trúng tuyển đại học, khoản tiền tiết kiệm tích cóp cho tương lai của con mới lộ ra sự thật cay đắng...

Từ ngày cưới, chồng tôi có thói quen nhận lương xong là đưa gần như toàn bộ cho mẹ giữ. Anh nói mẹ quen quản lý tiền bạc, lại biết tính toán, còn vợ chồng trẻ cứ để bà cầm giúp rồi cần gì xin. Tôi không muốn mang tiếng con dâu tính toán với mẹ chồng nên im lặng suốt nhiều năm. Cho đến ngày con trai đỗ đại học, tôi hỏi chồng về khoản tiền dành dụm cho con và nhận được câu trả lời khiến mình chết lặng.

Ngày mới cưới, tôi và chồng đều làm nhân viên văn phòng, thu nhập không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống. Chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng. Mẹ chồng tôi vốn tháo vát, mọi khoản chi trong nhà đều do bà quán xuyến. Chồng tôi là con trai cả, từ nhỏ đã quen đưa tiền cho mẹ giữ.

Tháng lương đầu tiên sau cưới, anh đưa cả phong bì cho mẹ. Bà lấy một phần để chi tiêu, phần còn lại nói sẽ gửi tiết kiệm cho vợ chồng tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng chồng giải thích: "Mẹ giữ tiền cả đời rồi, em cứ yên tâm. Khi nào cần mua sắm hay có việc lớn, mẹ sẽ đưa".

Tôi không phản đối. Tôi nghĩ sống chung thì người lớn quản lý chi tiêu cũng hợp lý, hơn nữa chồng vẫn đưa cho tôi một khoản nhỏ để đi chợ, mua đồ cá nhân. Lương của tôi, tôi giữ lại để dành cho những việc cần thiết.

Thời gian đầu, mọi chuyện khá êm ấm. Khi sinh con, mẹ chồng còn chủ động đưa tiền để tôi mua sữa, bỉm và trang trải những khoản phát sinh. Mỗi lần vợ chồng cần mua xe máy, sửa nhà hay đóng học phí cho con, bà đều có mặt và đưa tiền. Điều đó khiến tôi càng tin rằng cách quản lý của mẹ chồng không có gì đáng lo.

Cảm giác phải xin tiền trong chính gia đình mình

Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình giống người phải xin tiền trong chính gia đình nhỏ của mình. Muốn mua một chiếc máy giặt mới, tôi phải nói để mẹ chồng tính toán. Khi con cần học thêm, tôi phải giải thích vì sao khoản đó cần thiết. Có lần tôi muốn gửi một ít tiền về quê giúp em gái khó khăn, chồng gạt đi, bảo phải hỏi mẹ trước.

Tôi từng góp ý với chồng rằng hai vợ chồng nên có tài khoản riêng, tự quản lý thu nhập và thống nhất các khoản đóng góp cho gia đình. Anh không đồng ý, cho rằng tôi đang làm phức tạp chuyện vốn rất đơn giản. Anh còn nói mẹ giữ tiền cũng là vì lo cho con cháu, chẳng lẽ tôi lại không tin bà.

Tôi không muốn mỗi lần nhắc đến tiền lại thành một cuộc tranh cãi nên dần dần thôi không nói nữa. Tôi tự tiết kiệm từ khoản lương của mình, nghĩ rằng ít nhất mình vẫn có thể chủ động lo cho con.

Chồng đưa hết lương cho mẹ giữ suốt 20 năm, đến ngày con đỗ đại học tôi mới nhận được câu trả lời chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm nay, con trai tôi đỗ vào một trường đại học ở thành phố khác. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cả nhà vui mừng. Tôi bắt đầu tính tiền học phí, tiền thuê trọ, sinh hoạt phí và những khoản cần thiết khi con xa nhà. Tôi nghĩ với hơn 20 năm chồng đưa lương cho mẹ giữ, dù không nhiều thì chắc chắn cũng có một khoản tiết kiệm đáng kể.

Tối hôm ấy, tôi hỏi chồng về số tiền mẹ đang giữ. Anh tránh ánh mắt tôi, nói rằng phải hỏi lại mẹ xem còn bao nhiêu.

Tôi ngạc nhiên: "Tiền lương của anh đưa mẹ giữ bao nhiêu năm, anh không biết hiện có bao nhiêu sao?".

Anh bảo mẹ vẫn giữ sổ, nhưng có những khoản đã dùng vào việc gia đình. Tôi hỏi cụ thể là những việc gì. Anh im lặng rồi nói mẹ từng sửa nhà, lo đám cưới cho em trai, hỗ trợ vợ chồng em lúc khó khăn. Những khoản ấy đều là việc chung của gia đình nên anh không để ý.

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi vậy tiền dành cho con học đại học thì sao. Chồng tôi thở dài: "Mẹ bảo hiện không còn nhiều. Em cứ lo trước một phần, thiếu đâu anh tính tiếp".

Sự thật xót xa sau 20 năm im lặng nhường nhịn

Tôi sững sờ. Hóa ra hơn 20 năm qua, số tiền tôi vẫn nghĩ đang được cất giữ cho gia đình nhỏ đã được sử dụng vào nhiều việc khác mà tôi không hề được hỏi ý kiến.

Hôm sau, tôi sang phòng mẹ chồng hỏi chuyện. Bà không phủ nhận, chỉ nói rằng tiền con trai đưa thì bà giữ, nhà có việc cần thì bà lấy ra chi. Bà cho rằng mình không tiêu pha riêng tư, mọi khoản đều vì gia đình.

Bà còn trách tôi: "Ngày trước cô không nói gì, bây giờ con vào đại học mới hỏi tiền nong, chẳng khác nào nghi ngờ tôi".

Tôi nghẹn lời. Tôi không phủ nhận những năm tháng bà chăm sóc con cháu, cũng không phủ nhận bà đã dùng tiền cho những việc có ích. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là tiền lương của chồng, dù có đóng góp vào gia đình chung, lại chưa từng được hai vợ chồng cùng quyết định sử dụng ra sao.

Tối đó, tôi và chồng cãi nhau lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi hỏi anh có biết khoản tiền dành cho con còn bao nhiêu không, có từng nghĩ đến ngày con vào đại học sẽ cần một khoản lớn không.

Anh bực bội nói: "Anh đưa tiền cho mẹ cũng là vì gia đình, chứ có phải mang đi đâu đâu. Em đừng làm như mẹ đã lấy hết tiền của chúng ta".

Tôi nhìn chồng và nói: "Em không trách mẹ vì đã giúp người thân. Em chỉ buồn vì suốt từng ấy năm, anh có thể đưa hết lương cho mẹ mà không cần hỏi em, nhưng đến chuyện học hành của con, anh lại bảo em tự lo trước".

Anh không đáp. Một lúc sau, anh thừa nhận bản thân đã quen với việc để mẹ quyết định mọi khoản tiền. Anh nghĩ mẹ sẽ luôn biết cách thu xếp, còn chuyện học hành của con thì đến đâu tính đến đó. Anh chưa từng nghĩ sự im lặng của tôi suốt bao năm lại là vì tôi không muốn gia đình bất hòa.

Ranh giới giữa lòng hiếu thảo và trách nhiệm mái ấm riêng

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất trước mắt sẽ cùng tính toán chi phí học đại học cho con, không để con phải chịu ảnh hưởng từ mâu thuẫn của người lớn. Từ tháng sau, chồng sẽ giữ lại thu nhập để hai vợ chồng cùng quản lý, đồng thời vẫn dành một khoản đóng góp cho mẹ theo khả năng. Tôi cũng nói rõ rằng những khoản tiền lớn liên quan đến gia đình phải được bàn bạc trước.

Mẹ chồng chưa vui vẻ với thay đổi ấy. Bà cho rằng con trai đã có vợ thì không còn tin mẹ. Tôi hiểu bà có thể cảm thấy hụt hẫng, nhưng tôi không muốn quay lại cách sống cũ.

Điều khiến tôi day dứt không phải là số tiền đã được dùng vào những việc gì, mà là suốt hơn 20 năm, tôi đã nhầm lẫn giữa nhường nhịn và từ bỏ quyền được biết, được bàn bạc về tài chính gia đình. Tôi từng nghĩ im lặng là cách giữ yên ấm, nhưng đến khi con cần một khoản tiền lớn cho tương lai, tôi mới hiểu sự im lặng ấy có thể khiến cả gia đình rơi vào thế bị động.

Tôi không muốn chồng phải chọn giữa mẹ và vợ. Nhưng từ nay, tôi cần anh hiểu rằng hiếu thảo với cha mẹ không có nghĩa là gạt vợ con ra khỏi những quyết định liên quan đến tiền bạc. Bởi một gia đình muốn đi đường dài, không thể chỉ dựa vào lòng tin mà thiếu sự rõ ràng và trách nhiệm của cả hai vợ chồng.

Hồng Quyên

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