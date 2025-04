Tôi là nạn nhân của 3 chữ 'người yêu cũ'

Con mới được 3 tháng tuổi, tôi đã muốn ly hôn GĐXH - Con mới được 3 tháng tuổi, nhưng trước thái độ của chồng tôi đã muốn ly hôn. Có phải tôi đang nhạy cảm, đang làm quá vấn đề lên không?

Tôi lấy vợ được 6 năm, có một bé trai 2 tuổi… Gia đình tôi bên ngoài nhìn vào thì êm ấm nhưng thật ra là do tôi... nhịn cũng nhiều.

Vợ tôi là một người chuyên nhắc về người yêu cũ, thường lấy những điểm không tốt của tôi để so sánh với người yêu cũ… Lý do chia tay là do vợ tôi ngày ấy đi làm, cảm nắng một người đồng nghiệp bị người yêu cũ phát hiện ra, xong chia tay. Sau đó 1 năm chúng tôi làm quen, yêu nhau rồi cưới nhau.

Vợ tôi thường xuyên so sánh tôi với người yêu cũ của cô ấy. Ảnh minh hoạ

Ban đầu khi mới yêu thì vợ tôi không hề nhắc về người yêu cũ, không so sánh tôi với người yêu cũ nhưng càng ngày vợ tôi lại càng lấn tới.

Tôi đón vợ tôi muộn – "Anh T.A không bao giờ đón em muộn. Hay là anh lấy được rồi nên chán, chứ trước cũng có đón muộn bao giờ đâu nhỉ?"

Tôi hỏi vợ thích ăn gì, vợ bảo ăn gì mà cũng không nhớ, yêu rồi cưới đến giờ cũng đã 8 năm "vợ thích ăn gì cũng ko biết, chả bù T.A lúc nào cũng biết vợ thích ăn gì…".

Vợ hỏi tôi là đố tôi biết vợ đi giày bao nhiêu, tôi nhớ là cỡ 37, 38. Vợ bảo có mỗi việc ấy mà không nhớ, nhắc thế là để mua giày, "chả bù T.A chưa cần nhắc cũng đã mua giày cho vợ rồi".

Thấy tôi rảnh rỗi, không nói gì thì cô ấy bảo: "Rảnh thì kiếm việc gì làm kiếm tiền đi, cứ nằm ườn ra đấy, chả bù người yêu cũ người ta, có thời gian là lúc nào cũng nghĩ kiếm tiền!"

Mấy đồ điện tôi không biết sửa, cô ấy cũng trách: "Chẳng làm được việc gì, chả bù T.A cái gì cũng biết!", vv và vv...

Đó chỉ là vài trong những ví dụ về việc vợ tôi hay so sánh tôi với người yêu cũ của cô ấy. Tôi cũng có nhiều mặt tốt nhưng cô ấy lại không nói. Cứ cái điểm tôi không tốt hoặc chưa đáp ứng được như ý thì vợ tôi lại mang người yêu cũ ra so sánh. Có những lần cô ấy còn đay nghiến tôi theo giọng là "vì lấy tôi nên phí cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân". Lúc thì cô ấy bảo biết thế không lấy tôi, lần khác bảo nếu đợt ấy níu kéo người yêu cũ thì đã không phải lấy tôi; "lấy người yêu cũ có phải giờ có nhà, có xe rồi không!" (bạn T.A kia giờ đã có nhà cửa, xe cộ còn tôi thì vẫn ở thuê).

Bị vợ so sánh với người yêu cũ kiểu đấy, bực mình, tôi nói:

- Thế giờ thằng T.A kia nó giàu có, vợ đẹp con xinh rồi thì tiếc à? Sao trước yêu nhau không tiếc đi để ta đỡ phải cưới nhau.

- Thôi thôi, anh kém cỏi thì nói ra, người ta nói để anh còn nhận ra mà anh còn nói lại. Những việc em nói nó cũng chẳng khó khăn gì, chẳng qua anh không để tâm thôi, Người ta tốt nhưng cũng một phần do em sai, chứ lúc ấy mà níu kéo giờ anh cũng chẳng phải chồng em đâu mà sĩ diện.

Tôi lúc này cay quá nên có động tay, tát vợ một cái bảo "Im mồm, đừng có nhắc về thằng đấy nữa!". Thế là nhà tôi chiến tranh lạnh mấy tuần nay rồi.

Tôi có lẽ là nạn nhân của 3 chữ "người yêu cũ" đúng không mọi người? Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào cho vợ tôi hết bệnh nhắc đến người yêu cũ. Ai có cao kiến gì xin giúp tôi?