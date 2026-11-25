Tôi 30 tuổi, kết hôn hơn một năm và hiện sống cùng bố mẹ chồng ở Hà Nội. Hai ông bà đều đã nghỉ hưu, có nhà riêng và một khoản tiết kiệm, kinh tế gia đình không đến mức khó khăn. Chồng tôi có công việc ổn định, tôi cũng đi làm và mỗi tháng hai vợ chồng đều góp tiền ăn uống, điện nước đầy đủ.

Trước khi cưới, tôi biết bố mẹ chồng sống khá tiết kiệm nhưng không nghĩ sự khác biệt lại lớn đến vậy.

Ở nhà, gần như thứ gì cũng phải được sử dụng cho thật hết. Một quả bầu, mẹ chồng có thể chia làm ba bữa, phần ruột và hạt non cũng đem nấu vì bà cho rằng bỏ đi rất phí. Bát nước mắm còn thừa sau bữa tối được đậy lại để hôm sau dùng tiếp, có khi đến ngày thứ ba mới đổ.

Rau luộc còn vài cọng cũng được cất vào tủ lạnh để hôm sau hâm lại. Túi nilon đựng thực phẩm được rửa sạch, phơi khô rồi dùng nhiều lần. Tôi chỉ cần quên tắt đèn vài phút là mẹ chồng nhắc. Máy giặt thường phải chờ quần áo thật đầy mới được bật. Mùa hè nóng đến đâu, ông bà vẫn hạn chế dùng điều hòa vì sợ tiền điện tăng.

Tôi hiểu tiết kiệm không phải điều xấu. Nhưng sống trong một gia đình mà mọi thói quen sinh hoạt đều khác mình, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện tưởng như rất nhỏ.

Khó xử nhất là chuyện mua sắm.

Tôi đặt một chai dầu gội, hộp mỹ phẩm hay đôi giày trên mạng, mẹ chồng thường hỏi giá rồi thắc mắc tại sao không ra chợ mua, đồ cũ còn dùng được sao phải thay. Có lần tôi mua một chiếc máy hút bụi cầm tay giá hơn một triệu đồng bằng tiền của mình. Mẹ chồng nói cả buổi rằng nhà đã có chổi, mua thêm chỉ tốn tiền, tốn điện và làm chật nhà. Từ đó, mỗi khi shipper gọi, tôi lại có cảm giác ngại nếu mẹ chồng đang ở nhà.

Tôi từng đề nghị vợ chồng chuyển ra ngoài sống riêng. Tôi nghĩ chỉ cần có một không gian nhỏ của hai người, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn. Nhưng chồng không đồng ý. Anh cho rằng nhà bố mẹ còn rộng, ra ngoài thuê vừa tốn thêm tiền vừa khiến ông bà buồn.

Tôi đã nói với chồng rằng mình không yêu cầu bố mẹ phải thay đổi cách sống. Ông bà từng trải qua những năm tháng khó khăn nên có lối sống tiết kiệm như vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Điều tôi mong muốn chỉ là những khoản tiền tôi tự kiếm và tự chi tiêu được tôn trọng.

Nhưng chồng chỉ bảo tôi làm dâu thì nên thông cảm với bố mẹ, nghe vài câu rồi bỏ ngoài tai.

Tôi cũng đã cố làm như vậy. Nhưng sống chung một nhà, những lời nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hôm nay là chai dầu gội, ngày mai là túi nilon, hôm khác là chiếc áo mới hay hóa đơn tiền điện. Không chuyện nào đủ lớn để xảy ra một cuộc cãi vã, nhưng cộng dồn lại, tôi ngày càng có cảm giác mình đang phải sống theo tiêu chuẩn của người khác.

Tôi bắt đầu hiểu rằng điều khiến mình ngột ngạt không hẳn là chuyện bố mẹ chồng tiết kiệm đến mức nào. Vấn đề là trong căn nhà ấy, tôi không biết ranh giới của mình nằm ở đâu.

Tôi không muốn vì những khác biệt trong cách sống mà mất hòa khí với bố mẹ chồng. Tôi cũng không muốn chồng phải lựa chọn giữa vợ và bố mẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện tại, tôi sợ những chuyện rất nhỏ sẽ dần biến thành khoảng cách lớn trong hôn nhân.

Tôi nên tiếp tục nhịn để giữ hòa khí, học cách mặc kệ những lời nhắc nhở của bố mẹ chồng, hay kiên quyết thuyết phục chồng ra ở riêng dù anh cho rằng điều đó không cần thiết?

Hạnh Nguyên (Hà Nội)

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