Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo
Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.
Trong tập phim "Mỹ Hầu Vương thật giả" ở phần 2 của Tây du ký xuất hiện cùng lúc hai nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhân lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu giả làm Tôn Ngộ Không để quay lại, hòng trà trộn vào để đi lấy kinh. Sau đó, Tôn Ngộ Không phát hiện ra và đã trở về phân tranh thật giả.
Khi xem phim, nhiều khán giả đã lầm tưởng cả hai đều do Lục Tiểu Linh Đồng đóng và được sử dụng kỹ xảo để “phân thân”. Tuy nhiên ít ai biết vai diễn này do nam diễn viên Đinh Kiện đảm nhận.
"Bản sao" hoàn hảo của Tôn Ngộ Không
Diễn viên Đinh Kiện sinh năm 1963, là diễn viên kinh kịch. Ông học võ công từ nhỏ nên việc vào vai Tôn Ngộ Không với ông không quá khó khăn. Khi góp mặt trong Tây du ký, Đinh Kiện mới 20 tuổi nhưng có kinh nghiệm diễn xuất kinh kịch nhiều năm.
Giống Lục Tiểu Linh Đồng, ông cũng đặc biệt giỏi Hầu hý (xiếc khỉ). Không ít ý kiến còn nhận định, Đinh Kiện là người kế nhiệm xứng đáng nhất của Lục Tiểu Linh Đồng.
Trong Tây du ký , Đinh Kiện nhập vai rất tốt, biểu hiện rất giống với Lục Tiểu Linh Đồng nên khán giả cũng không thể phân biệt được.
Được biết, ngoài đóng Tôn Ngộ Không giả trong tập phim "Mỹ Hầu Vương thật giả", Đinh Kiện còn đóng thế cho Lục Tiểu Linh Đồng trong khá nhiều cảnh quay khác trong phim. Sự xuất sắc của Đinh Kiện khiến khán giả gọi ông là "Tôn Ngộ Không thứ hai trong Tây du ký".
Trích đoạn tập phim "Mỹ Hầu Vương thật giả".
Bỏ nghệ thuật trở thành thầy giáo
Sau thành công của Tây du ký, nam diễn viên tiếp tục được mời đóng vai Tôn Ngộ Không trong ba bộ phim truyền hình khác là Bảo liên đăng, Bảo liên đăng tiền truyện và Chiếc điện thoại thần kỳ.
Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng cũng đánh giá rất cao người đồng nghiệp kém tuổi này. Trong một chương trình truyền hình, Lục Tiểu Linh Đồng từng nhận xét rằng các phiên bản Tôn Ngộ Không từ trước nay, ngoài ông ra thì chỉ có Đinh Kiện là diễn giống nhất. Không ít khán giả cũng nhận định rằng Đinh Kiện là người kế nhiệm xứng đáng nhất của Lục Tiểu Linh Đồng.
Khi sự nghiệp đang khởi sắc, Đinh Kiện bất ngờ từ bỏ nghiệp diễn, ra khỏi làng giải trí khiến người hâm mộ tiếc nuối. Theo truyền thông Hoa ngữ, Đinh Kiện không muốn làm "cái bóng" của Lục Tiểu Linh Đồng nên chủ động chia tay làng giải trí.
Từng vào vai nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ nhưng Đinh Kiện có cuộc sống hiện tại khá giản dị. Nam diễn viên đang sống tại một căn nhà bình dân.
Hiện tại, Đinh Kiện ngoài 60 tuổi nhưng vẫn phong độ. Nam nghệ sĩ trở thành thầy giáo dạy kinh kịch để truyền bá đam mê đến với thế hệ trẻ.
