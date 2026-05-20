Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động

Thứ tư, 07:00 20/05/2026 | Thế giới showbiz

Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.

Thông tin nữ Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa Rang bị cơ quan thuế kê biên căn hộ tại thành phố Gimpo đang trở thành tâm điểm truyền thông. Không chỉ gây chú ý bởi giá trị tài sản lên tới khoảng 600 triệu won (gần 11 tỷ đồng), vụ việc còn khiến công chúng bất ngờ vì Kim Sa Rang từ lâu được xem là hình mẫu nghệ sĩ kín tiếng, giàu có và gần như miễn nhiễm với scandal trong giới giải trí.

Ở tuổi 48, mỹ nhân từng làm nên cơn sốt với Secret Garden bất ngờ xuất hiện trên mặt báo không phải vì một vai diễn mới hay sự kiện giải trí, mà bởi cáo buộc nợ thuế dẫn tới việc tài sản bị kê biên.

Với công chúng Hàn Quốc, nơi các vấn đề liên quan nghĩa vụ thuế luôn được nhìn nhận rất nghiêm khắc, đây không đơn thuần là sự cố tài chính cá nhân, mà còn là cú va chạm lớn với hình ảnh mà Kim Sa Rang xây dựng suốt hơn hai thập niên.

Toàn cảnh vụ kê biên tài sản

Chiều 15/5, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Văn phòng Thuế Samseong thuộc quận Gangnam, Seoul tiến hành kê biên căn hộ đứng tên Kim Sa Rang tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Theo hồ sơ bất động sản được lan truyền, quyết định kê biên được thực hiện từ đầu tháng 4 do nữ diễn viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế quốc gia.

Theo quy định tại Hàn Quốc, cơ quan thuế có quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với cá nhân nợ thuế kéo dài nhằm bảo đảm khả năng thu hồi công nợ cho nhà nước. Căn hộ của Kim Sa Rang hiện bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng hoặc thế chấp cho đến khi khoản nợ được giải quyết.

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động - Ảnh 1.

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động - Ảnh 2.

Thông tin Hoa hậu Kim Sa Rang bị kê biên tài sản gây chấn động.

Dù số tiền nợ thuế chưa được công bố, vụ việc vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội Hàn Quốc bởi căn hộ bị kê biên có giá thị trường khoảng 600 triệu won. Đây không phải bất động sản duy nhất của nữ diễn viên. Kim Sa Rang còn sở hữu căn hộ cao cấp tại Cheongdam-dong, khu vực được xem là “đất vàng” của giới tài phiệt và nghệ sĩ Seoul.

Một số ý kiến cho rằng khoản nợ thuế của Kim Sa Rang có thể chưa ở mức quá nghiêm trọng nên cơ quan chức năng chỉ phong tỏa một tài sản đủ giá trị bảo đảm. Trong khi đó, cũng có quan điểm nhận định vụ việc phản ánh tình trạng quản lý tài chính thiếu chặt chẽ, điều vốn không thường thấy ở những nghệ sĩ hạng A hoạt động lâu năm tại Hàn Quốc.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là sự im lặng của Kim Sa Rang. Nữ diễn viên và công ty quản lý chưa đưa ra bất kỳ giải thích chính thức nào. Trong môi trường giải trí Hàn Quốc, nơi nghệ sĩ thường lập tức xin lỗi hoặc thanh minh khi xảy ra tranh cãi, việc giữ im lặng càng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc nhận định đây là thời điểm nhạy cảm với Kim Sa Rang. Những năm gần đây, nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên YouTube và mạng xã hội sau thời gian dài hoạt động kín tiếng. Cô thường chia sẻ về cuộc sống cá nhân, chăm sóc nhà cửa, thú cưng và phong cách sống sang trọng. Thông tin bị kê biên tài sản tạo ra sự đối lập mạnh với hình ảnh hào nhoáng mà công chúng từng nhìn thấy.

Tại Hàn Quốc, bê bối thuế luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với người nổi tiếng. Không ít nghệ sĩ từng lao đao vì các vụ truy thu hoặc điều tra thuế, kể cả khi chưa bị kết luận có hành vi trốn thuế. Công chúng Hàn Quốc thường xem nghĩa vụ thuế là thước đo trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, bởi họ là những người có thu nhập cao và sức ảnh hưởng lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng trường hợp của Kim Sa Rang hiện chưa thể kết luận theo hướng tiêu cực. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc từng bị truy thu do sai sót trong kê khai hoặc tranh cãi giữa cá nhân với cơ quan thuế về cách tính thu nhập, thay vì cố tình che giấu tài sản. Dư luận chờ phản hồi chính thức từ phía nữ diễn viên để hiểu rõ bản chất vụ việc.

Hoa hậu hiếm hoi rẽ sân thành công

Kim Sa Rang sinh năm 1978 và là một trong những trường hợp hiếm hoi thành công cả ở lĩnh vực sắc đẹp lẫn diễn xuất tại Hàn Quốc. Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, thời điểm được xem là giai đoạn hoàng kim của các cuộc thi nhan sắc xứ kim chi. Ngay từ khi xuất hiện, Kim Sa Rang nổi bật nhờ chiều cao 1,73 m, gương mặt sắc sảo và thân hình gợi cảm khác biệt với hình mẫu nữ tính thường thấy thời bấy giờ.

Danh hiệu hoa hậu giúp cô bước chân vào ngành giải trí gần như ngay lập tức. Khác nhiều người đẹp chọn hướng MC hoặc quảng cáo, Kim Sa Rang theo đuổi con đường diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của cô không quá đình đám nhưng đủ giúp công chúng nhận ra đây không phải “bình hoa di động”.

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động - Ảnh 3.

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động - Ảnh 4.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Kim Sa Rang đến từ Secret Garden, bộ phim đình đám từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á vào năm 2010. Trong phim, cô vào vai Yoon Seul, nữ đạo diễn sang trọng, quyến rũ nhưng cô độc trong tình yêu. Dù không đảm nhận vai nữ chính, Kim Sa Rang vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ khí chất trưởng thành và phong cách thời trang nổi bật.

Thời điểm đó, nhiều khán giả Hàn Quốc đánh giá Kim Sa Rang đại diện cho hình mẫu phụ nữ thành đạt, độc lập và quyến rũ bậc nhất màn ảnh. Không sở hữu lượng phim đồ sộ như nhiều ngôi sao cùng thời, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều duy trì được sức hút riêng.

Điều đặc biệt là Kim Sa Rang gần như không bị cuốn vào guồng quay thị phi của showbiz Hàn Quốc. Trong hơn 20 năm hoạt động, cô hiếm khi phát ngôn gây tranh cãi, ít tham gia chương trình thực tế và rất kín tiếng về đời tư.

Những năm gần đây, Kim Sa Rang thường xuyên được nhắc tới như “biểu tượng lão hóa ngược” của showbiz Hàn Quốc. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ ngoại hình trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong cách sang trọng. Không ít hình ảnh của nữ diễn viên trên mạng xã hội từng gây sốt vì diện mạo gần như không thay đổi sau nhiều năm.

Là một trong những ngôi sao kín tiếng, lần hiếm hoi cô vướng tin tình cảm là mối quan hệ với cựu danh thủ Park Ji Sung. Sau lần hợp tác quảng cáo tại Anh vào năm 2011, cả hai liên tục bị đồn bí mật hẹn hò. Thậm chí, từng xuất hiện thông tin họ chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại khách sạn Lotte ở Seoul.

Kim Sa Rang chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ này. Công ty quản lý của cô khi đó bác bỏ mạnh mẽ, cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Sau này, Park Ji Sung kết hôn với cựu phát thanh viên Kim Min Ji, còn Kim Sa Rang tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân kín tiếng.

Sự nghiệp ổn định, hình ảnh sang trọng và đời tư ít bê bối từng giúp Kim Sa Rang trở thành một trong những hoa hậu thành công nhất khi lấn sân diễn xuất tại Hàn Quốc. Khán giả Hàn Quốc vẫn chờ phản hồi từ phía nữ diễn viên.

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria"s Secret của MỹTin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy vừa tiết lộ thêm điều thú vị về chồng quân nhân Thăng Văn Cương, trong khi đó siêu mẫu Hoàng Thùy chia sẻ lý do bỏ không casting Victoria's Secret.

Tin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàngTin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàng

GĐXH - Sơn Tùng M-TP trở lại bằng cách đăng tấm ảnh mới, kèm theo đó là tiêu đề sản phẩm mới "Come My Way", phát hành vào 28/5 khiến người hâm mộ thích thú và tò mò.

Trạch Dương
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Con trai ca sĩ Đăng Khôi sở hữu gương mặt 'nam thần', mới 14 tuổi đã cao 1m7

Con trai ca sĩ Đăng Khôi sở hữu gương mặt 'nam thần', mới 14 tuổi đã cao 1m7

Cùng chuyên mục

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã từ bỏ thừa kế khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD từ vợ để lại.

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.

Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ Không

Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ Không

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'

Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Từng gắn bó với bản tin thời sự và lồng tiếng trong các bộ phim kinh điển, giọng đọc của nữ BTV này trở thành huyền thoại với nhiều khán giả.

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa: Viết 300 thư tay, tặng vợ nhẫn kim cương ở sân bay

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa: Viết 300 thư tay, tặng vợ nhẫn kim cương ở sân bay

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Trái ngược với hình tượng của Trư Bát Giới, diễn viên Mã Đức Hoa ngoài đời là người chồng chung thuỷ, lãng mạn.

Xem nhiều

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Thế giới showbiz

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

Thế giới showbiz
Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan Khuê

Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan Khuê

Thế giới showbiz
Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's Secret

Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's Secret

Thế giới showbiz
Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top