Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Thứ tư, 11:19 20/05/2026 | Thế giới showbiz
GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Theo phía ban tổ chức, buổi giao lưu tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT], nhằm mục đích mang hình ảnh và âm nhạc của ca sĩ đến gần hơn với khán giả, người hâm mộ. Đây cũng là lần thứ hai cựu thành viên Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam - mảnh đất anh luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt.

Việc lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn châu Á cho thấy sự quan tâm của nam nghệ sĩ dành cho cộng đồng MAY (tên fandom) Việt Nam. Đáng chú ý, khác với nhiều thần tượng K-pop thường chỉ tổ chức một đêm diễn tại Việt Nam, Park Ji Hoon quyết định thực hiện fancon ở cả hai miền Nam - Bắc.

Gặp nam thần Park Ji Hoon tại Việt Nam vào tháng 6 tới - Ảnh 1.

Park Ji Hoon giành giải BEAKSANG.

Phía công ty chủ quản của Park Ji Hoon là YY Ent đã đưa ra thông báo: "Chúng tôi xác nhận rằng Park Ji Hoon sẽ tổ chức Park Ji Hoon Asia Fancon Tour [Re:flect] tại TP.HCM và Hà Nội vào tháng 6 này". Thời gian cho từng nơi cũng đã được ấn định rõ ràng. Fancon tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, trong khi đó fancon Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Đại diện ban tổ chức cho biết chủ đề của chuyến lưu diễn được đặt tên là Re:flect, mang ý nghĩa "nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua những ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua".

Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, fancon lần này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và fan thông qua nhiều hoạt động tương tác đặc biệt. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những sân khấu biểu diễn được chuẩn bị riêng cho chương trình, cùng các phần giao lưu, trò chuyện và loạt quyền lợi hấp dẫn dành cho người tham dự như soundcheck, hi-bye, group photo, photo 1:1, ký tên, photocard và nhiều hoạt động độc quyền khác.

Park Ji Hoon chia sẻ anh cảm thấy rất xúc động trước tình cảm quý giá của các fan Việt Nam và đang vô cùng hồi hộp, mong chờ từng ngày để được quay trở lại đây.

Thông tin hai đêm fancon tại TP.HCM và Hà Nội của Park Ji Hoon nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người trẻ yêu nhạc nói chung, cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ nói riêng. Bên cạnh những bài hát trong album vừa ra mắt, người hâm mộ mong đợi Park Ji Hoon sẽ chuẩn bị một vài bất ngờ nho nhỏ bằng tiếng Việt để dành tặng riêng cho fancon lần này.

Park Ji Hoon (sinh năm 1999) vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ khi còn là một sao nhí 8 tuổi, từng xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình Truyền thuyết Jumong (2007).

Gặp nam thần Park Ji Hoon tại Việt Nam vào tháng 6 tới - Ảnh 2.

Park Ji Hoon trong phim "Truyền thuyết Jumong".

Đến năm 2017, tên tuổi của anh bùng nổ khắp châu Á khi tham gia chương trình thực tế sống còn Produce 101. Xuất sắc giành vị trí Á quân chung cuộc nhờ visual cực phẩm cùng tài năng toàn diện, anh chính thức debut cùng nhóm nhạc quốc dân Wanna One. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, Park Ji Hoon tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cả sự nghiệp âm nhạc solo lẫn phim ảnh với hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như: Người hùng yếu đuối, Tình ca ảo mộng, Sạp mai mối thời Joseon, Dưới bóng điện hạ… và gần nhất là Huyền thoại bếp lính.

Đặc biệt, vai diễn vua Danjong trong bộ phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ do anh đóng chính đã tạo nên một cơn sốt phòng vé kỷ lục. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã cán mốc 16 triệu vé, dẫn đầu doanh thu và trở thành bộ phim ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc. Thành tích vô tiền khoáng hậu này giúp ngôi sao 26 tuổi khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" thế hệ mới. Vai diễn xuất sắc cũng đã mang về cho anh cú đúp giải thưởng danh giá: Diễn viên mới xuất sắc nhất (Mảng điện ảnh) và Giải thưởng Phổ biến Naver (Nam diễn viên được yêu thích nhất) tại Lễ trao giải Baeksang 2026 vừa qua.

Thông tin chi tiết về sơ đồ ghế ngồi, quyền lợi vé và thời gian mở bán sẽ sớm được công bố trên kênh truyền thông chính thức của chương trình.

