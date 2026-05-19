Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Thứ ba, 06:36 19/05/2026 | Thế giới showbiz

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

Vạn Thánh công chúa là một trong những nhân vật nổi bật của phim Tây du ký . Chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, nhưng nhan sắc kiều diễm và khí chất nổi bật đã giúp bà được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất đoàn phim. Nhân vật này do diễn viên Trương Thanh thể hiện.

Vai diễn trong Tây du ký 1986 giúp Trương Thanh trở thành ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, bà sớm từ bỏ nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh và trở thành một tỷ phú lẫy lừng.

Bà hoàng giới quảng cáo, may mặc

Thời điểm đóng Tây du ký, Trương Thanh là người mẫu quảng cáo nổi tiếng, diễn viên múa tài năng, nhưng chưa từng đóng phim.

Theo QQ, đạo diễn Dương Khiết từng “đau đầu” tìm người phù hợp cho vai diễn đòi hỏi cả sắc vóc, thần thái và kỹ năng múa này. Cuối cùng, một nhân viên hóa trang đề cử Trương Thanh khi đó đang là nghệ sĩ múa của Đoàn ca vũ chiến khu Bắc Kinh và Đoàn văn công Nhị Pháo. Cơ hội ngẫu nhiên ấy đưa bà đến với màn ảnh nhỏ và thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Sau vai Vạn Thánh công chúa, Trương Thanh nhanh chóng nổi tiếng, được đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất đoàn phim, được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “Tây Thi thời hiện đại”.

Vạn Thánh công chúa được đánh giá là yêu tinh xinh đẹp nhất trong "Tây du ký".

Dù gặt hái thành công trong nghệ thuật, Trương Thanh lại chọn rẽ lối sang con đường kinh doanh. Năm 1998, bà thành lập công ty TNHH Gia Hưng Quảng Châu, chuyên về quảng cáo. Công ty giờ được đổi tên là Gia Hoa Hằng Hưng đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

Không chỉ thế, Trương Thanh còn là “bà lớn” trong ngành may mặc. Năm 1991, sau một lần tham gia hội chợ dệt may lớn tổ chức tại Panama, bà trở về Trung Quốc đảm nhận vai trò phó chủ tịch tập đoàn may mặc, phụ trách khu vực Nam Mỹ. Bà có công ty riêng và nhãn hiệu thời trang mang tên mình - Isa, thuộc top sao nữ giàu có kếch xù, sở hữu nhiều bất động sản lớn và hàng trăm triệu NDT.

Trương Thanh thành công khi theo đuổi con đường kinh doanh.

Thương hiệu thời trang mang tên bà từng hợp tác với các liên hoan phim danh giá như Cannes, Venice, Oscar. Bà còn giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn May mặc Trung Quốc, phụ trách khu vực Nam Mỹ. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến Trương Thanh trở thành tỷ phú.

Năm 2000, bà được bầu là "Người phụ nữ tiêu biểu châu Á". Bà từng lọt top tỷ phú Trung Quốc, sở hữu khối tài sản kếch xù cùng nhiều bất động sản giá trị tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến...

Tờ QQ từng nhận xét: “Ngoài Khâu Bối Ninh (người đóng vai Hằng Nga), Trương Thanh chính là bà hoàng của giới quảng cáo và may mặc”. Ngoài ra, truyền thông gọi bà là "bà hoàng truyền thông" của ngành quảng cáo - thời trang Trung Quốc.

U70 trở lại đóng phim vì "ham vui"

Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi nhưng đời tư của Trương Thanh lại không êm đềm. Nữ diễn viên từng kết hôn với một doanh nhân Hoa kiều nhưng giữ bí mật, sau đó ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Sau 20 năm chung sống, bà ly hôn và giành quyền nuôi con.

Từ đó đến nay, Trương Thanh sống độc thân, không đi bước nữa, toàn tâm chăm sóc con và điều hành công việc kinh doanh. Dù kín tiếng trong chuyện riêng tư, bà vẫn thi thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường vui vẻ, thảnh thơi và những video nhảy múa trên mạng xã hội.

Trương Thanh giờ là tỷ phú, mệnh danh "bà trùm truyền thông".

Ở tuổi U70, Trương Thanh vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang trọng. Thỉnh thoảng, bà nhận lời đóng phim để thỏa nỗi nhớ nghề, đồng thời tích cực tham gia hoạt động từ thiện.

Trước câu hỏi về việc quay lại đóng phim dù cát-xê thấp, bà cười: “Vì nhớ và ham vui mà quay phim”. Trương Thanh kể luôn đam mê với nghề nhưng do hoàn cảnh gia đình phải dừng lại. Giờ có tuổi, Trương Thanh không cần lo lắng cho con cái nên có thể tự do với “giấc mơ nổi tiếng”.

Ca sĩ Hòa Minzy vừa tiết lộ thêm điều thú vị về chồng quân nhân Thăng Văn Cương, trong khi đó siêu mẫu Hoàng Thùy chia sẻ lý do bỏ không casting Victoria's Secret.

Ngọc Thanh
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
