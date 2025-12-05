Mới nhất
Dân số và phát triển

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Thứ sáu, 22:09 05/12/2025 | Dân số và phát triển
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.

Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" với sự tham gia của gần 200 tuyên truyền viên thuộc 11 tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước.

Đây là dịp để các tuyên truyền viên dân số ở các tỉnh thành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình, sáng kiến truyền thông hiệu quả. 

11 đội thi đại diện cho 11 tỉnh/thành phố, gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La. Mỗi đội có từ 8-20 thành viên, đều là cán bộ dân số, cộng tác viên dân số tiêu biểu.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 1.

Các đại biểu, Ban Giám khảo và các đội về tham dự Cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng của toàn xã hội, công tác dân số đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô dân số được kiểm soát hợp lý, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tuổi thọ trung bình tăng, sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có nhiều tiến bộ.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Cuộc thi.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức trong công tác dân số như: mức sinh chênh lệch giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh bước đầu đã được khống chế nhưng vẫn ở mức cao, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, các vấn đề về sức khỏe người cao tuổi và chất lượng dân số vẫn còn nhiều hạn chế...

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 3.

Các tiết mục dự thi.

"Để triển khai hiệu quả các giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác dân số, cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên thật sự tâm huyết, sáng tạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời có khả năng truyền tải, lan tỏa thông điệp dân số đến từng khu dân cư, từng gia đình và từng người dân" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 4.

Các tiết mục dự thi.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 5.

Các tiết mục dự thi.

Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định những tuyên truyền viên dân số ở cơ sở là những người trực tiếp đưa chính sách dân số đến từng thôn bản, từng gia đình, từng cộng đồng là lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển trong thời gian qua và các giai đoạn tiếp theo.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 6.

Các đội cổ vũ cho nhau rất nhiệt tình.

Các đội thi đã vượt qua khoảng cách địa lý, thậm chí vượt qua những khó khăn nặng nề do thiên tai lũ lụt để về Hà Nội tham dự cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự phối hợp kịp thời giữa các tỉnh/thành phố với Trung ương và Ban Tổ chức, cùng với nội dung công phu, bài bản mà các đội đã chuẩn bị, cho thấy sự đầu tư tập luyện nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp dân số và phát triển của nước nhà.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 7.

Các đội cổ vũ cho nhau rất nhiệt tình.

Sau 2 ngày, Ban Tổ chức đã trao các giải tập thể: giải Nhất thuộc về đội thi của tỉnh Phú Thọ, 2 giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Thái Nguyên. 3 giải Ba được trao cho đội thi đến từ: Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai. Có 5 giải Khuyến khích được trao cho các tỉnh còn lại.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 8.

Các đội cổ vũ cho nhau.Các đội cổ vũ cho nhau rất nhiệt tình.

Ở hạng mục trao giải thưởng cá nhân: giải Nhất được trao cho Bà Hoàng Thị Phượng đến từ tỉnh Phú Thọ, 02 giải Nhì được trao cho: Bà Lê Minh Hiền (Thành phố Đà Nẵng) và Bà Nguyễn Hoàng Mai Trinh (Tỉnh Đồng Nai) và có 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 9.

Cục trưởng Cục Dân số trao giấy khen đối với 11 đội tuyên truyền viên dân số các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích tham gia cuộc thi Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 10.

Giải Nhất cá nhân được trao cho Bà Hoàng Thị Phượng đến từ tỉnh Phú Thọ.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 11.

Giải Nhất tập thể thuộc về đội thi của tỉnh Phú Thọ.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 12.

2 giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Thái Nguyên.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - Ảnh 13.

3 giải Ba được trao cho đội thi đến từ: Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai.

 

