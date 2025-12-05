Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số
GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" với sự tham gia của gần 200 tuyên truyền viên thuộc 11 tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước.
Đây là dịp để các tuyên truyền viên dân số ở các tỉnh thành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình, sáng kiến truyền thông hiệu quả.
11 đội thi đại diện cho 11 tỉnh/thành phố, gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La. Mỗi đội có từ 8-20 thành viên, đều là cán bộ dân số, cộng tác viên dân số tiêu biểu.
Phát biểu tại cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng của toàn xã hội, công tác dân số đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô dân số được kiểm soát hợp lý, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tuổi thọ trung bình tăng, sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có nhiều tiến bộ.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức trong công tác dân số như: mức sinh chênh lệch giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh bước đầu đã được khống chế nhưng vẫn ở mức cao, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, các vấn đề về sức khỏe người cao tuổi và chất lượng dân số vẫn còn nhiều hạn chế...
"Để triển khai hiệu quả các giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác dân số, cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên thật sự tâm huyết, sáng tạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời có khả năng truyền tải, lan tỏa thông điệp dân số đến từng khu dân cư, từng gia đình và từng người dân" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.
Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định những tuyên truyền viên dân số ở cơ sở là những người trực tiếp đưa chính sách dân số đến từng thôn bản, từng gia đình, từng cộng đồng là lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển trong thời gian qua và các giai đoạn tiếp theo.
Các đội thi đã vượt qua khoảng cách địa lý, thậm chí vượt qua những khó khăn nặng nề do thiên tai lũ lụt để về Hà Nội tham dự cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự phối hợp kịp thời giữa các tỉnh/thành phố với Trung ương và Ban Tổ chức, cùng với nội dung công phu, bài bản mà các đội đã chuẩn bị, cho thấy sự đầu tư tập luyện nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp dân số và phát triển của nước nhà.
Sau 2 ngày, Ban Tổ chức đã trao các giải tập thể: giải Nhất thuộc về đội thi của tỉnh Phú Thọ, 2 giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Thái Nguyên. 3 giải Ba được trao cho đội thi đến từ: Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai. Có 5 giải Khuyến khích được trao cho các tỉnh còn lại.
Ở hạng mục trao giải thưởng cá nhân: giải Nhất được trao cho Bà Hoàng Thị Phượng đến từ tỉnh Phú Thọ, 02 giải Nhì được trao cho: Bà Lê Minh Hiền (Thành phố Đà Nẵng) và Bà Nguyễn Hoàng Mai Trinh (Tỉnh Đồng Nai) và có 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.
Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kgDân số và phát triển - 9 giờ trước
GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vữngDân số và phát triển - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 5/12, Trung tâm Y tế Thuận Hóa (TP Huế) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".
Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ emDân số và phát triển - 1 ngày trước
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong một số trường học trên địa bàn.
7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin ADân số và phát triển - 1 ngày trước
Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu, nghĩa là cơ thể bạn không thể tự tổng hợp đủ mà phải bổ sung từ chế độ ăn uống.
Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH – Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số (CTV DS) và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn.
Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' khi bước vào tuổi dậy thìDân số và phát triển - 2 ngày trước
Các bạn gái trong tuổi dậy thì cần hiểu về những thay đổi trên cơ thể mình và biết rõ cách chăm sóc sức khỏe 'vùng kín'. Để biết cách bảo vệ sức khỏe sinh sản, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng caoDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Sáng 1/12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa cho trẻ em vùng cao.
4 nguyên nhân chính phổ biến có thể gây sảy thaiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Nhiều yếu tố gây sảy thai, trong đó có những căn nguyên nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ bầu. Tìm hiểu 4 nguyên nhân phổ biến có thể gây sảy thai.
Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.
Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộnDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.