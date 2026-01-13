Người phụ nữ 36 tuổi suýt mất mạng sau khi uống thuốc phá thai ngoài ý muốn

Suýt mất mạng sau khi phát thai bằng thuốc

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã cấp cứu thành công bệnh nhân nữ N.T.X, 36 tuổi, tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu nghiêm trọng sau khi phá thai bằng thuốc tại phòng khám tư nhân.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị đã có thai ngoài ý muốn khoảng 5 tuần. Sau khi đến khám tại một cơ sở tư nhân, được siêu âm và kê đơn phá thai bằng thuốc, sau uống thuốc chị đau bụng và ra máu rất nhiều.

Ban đầu chỉ đóng băng vệ sinh, sau đó lượng máu tăng nhanh đến mức phải dùng bỉm quần nhưng máu vẫn không thấm hết, máu chảy ồ ạt, chỉ vài phút đã ướt đẫm, vón thành cục lớn và tràn ra liên tục, ngay cả khi ngồi hay quỳ để hứng, chị mô tả tình trạng "máu chảy như đi vệ sinh".

Băng huyết do phá thai bằng thuốc luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng. Ảnh: BVCC

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng kiệt sức: mệt lả, mặt mũi tối sầm, mồ hôi vã ra, chân tay lạnh ngắt, buồn nôn, tiêu chảy phân lỏng và nhiều lần ngất mất ý thức thoáng qua ngay trong nhà vệ sinh, chị chỉ có thể ngồi bệt một chỗ gọi con và nhờ người đưa đi viện.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng sốc mất máu điển hình: choáng, mệt lả, da tái, huyết áp tụt 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, kèm theo đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ lập tức hồi sức, truyền máu khẩn, kết hợp hút buồng tử cung để lấy tổ chức thai còn sót. Đây chính là nguyên nhân khiến tử cung không co hồi tốt, dẫn đến băng huyết kéo dài và không thể tự cầm.

Sau can thiệp, huyết động ổn định dần, lượng máu mất được kiểm soát và bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Phá thai bằng thuốc nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, đây là trường hợp băng huyết do phá thai bằng thuốc, luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà.

Thuốc làm bong thai ra khỏi thành tử cung, tuy nhiên nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, kéo dài và nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu người bệnh đến muộn, tình trạng có thể tiến triển thành rối loạn đông máu và tử vong.

Khi nào nên thực hiện phá thai bằng thuốc?

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu.

Người bệnh sau khi dùng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt… Trường hợp này, bệnh nhân còn trẻ và không có bệnh nền, nên sức chịu đựng tốt, nếu là người lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh nền, nguy cơ tử vong sẽ cao hơn.

Chia sẻ sau khi thoát khỏi cửa tử, bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chỉ cần chậm một chút nữa thôi có lẽ tôi đã không còn cơ hội. Nếu lúc đó tôi ngất hẳn đi, chắc không kịp gọi ai. Tôi mong không ai phải rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như mình nữa."