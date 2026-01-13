Mới nhất
Dân số và phát triển

Người phụ nữ 36 tuổi suýt mất mạng sau khi uống thuốc phá thai ngoài ý muốn

Thứ ba, 18:00 13/01/2026 | Dân số và phát triển
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu nghiêm trọng sau khi phá thai bằng thuốc tại phòng khám tư nhân.

Suýt mất mạng sau khi phát thai bằng thuốc

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã cấp cứu thành công bệnh nhân nữ N.T.X, 36 tuổi, tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu nghiêm trọng sau khi phá thai bằng thuốc tại phòng khám tư nhân.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị đã có thai ngoài ý muốn khoảng 5 tuần. Sau khi đến khám tại một cơ sở tư nhân, được siêu âm và kê đơn phá thai bằng thuốc, sau uống thuốc chị đau bụng và ra máu rất nhiều. 

Ban đầu chỉ đóng băng vệ sinh, sau đó lượng máu tăng nhanh đến mức phải dùng bỉm quần nhưng máu vẫn không thấm hết, máu chảy ồ ạt, chỉ vài phút đã ướt đẫm, vón thành cục lớn và tràn ra liên tục, ngay cả khi ngồi hay quỳ để hứng, chị mô tả tình trạng "máu chảy như đi vệ sinh". 

Người phụ nữ 36 tuổi suýt mất mạng sau khi uống thuốc phá thai ngoài ý muôn - Ảnh 1.

Băng huyết do phá thai bằng thuốc luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng. Ảnh: BVCC

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng kiệt sức: mệt lả, mặt mũi tối sầm, mồ hôi vã ra, chân tay lạnh ngắt, buồn nôn, tiêu chảy phân lỏng và nhiều lần ngất mất ý thức thoáng qua ngay trong nhà vệ sinh, chị chỉ có thể ngồi bệt một chỗ gọi con và nhờ người đưa đi viện.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng sốc mất máu điển hình: choáng, mệt lả, da tái, huyết áp tụt 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, kèm theo đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ lập tức hồi sức, truyền máu khẩn, kết hợp hút buồng tử cung để lấy tổ chức thai còn sót. Đây chính là nguyên nhân khiến tử cung không co hồi tốt, dẫn đến băng huyết kéo dài và không thể tự cầm.

Sau can thiệp, huyết động ổn định dần, lượng máu mất được kiểm soát và bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Phá thai bằng thuốc nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, đây là trường hợp băng huyết do phá thai bằng thuốc, luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà. 

Thuốc làm bong thai ra khỏi thành tử cung, tuy nhiên nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, kéo dài và nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu người bệnh đến muộn, tình trạng có thể tiến triển thành rối loạn đông máu và tử vong.

Khi nào nên thực hiện phá thai bằng thuốc?

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu. 

Người bệnh sau khi dùng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt… Trường hợp này, bệnh nhân còn trẻ và không có bệnh nền, nên sức chịu đựng tốt, nếu là người lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh nền, nguy cơ tử vong sẽ cao hơn.

Chia sẻ sau khi thoát khỏi cửa tử, bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chỉ cần chậm một chút nữa thôi có lẽ tôi đã không còn cơ hội. Nếu lúc đó tôi ngất hẳn đi, chắc không kịp gọi ai. Tôi mong không ai phải rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như mình nữa."

Cô gái 20 tuổi nguy kịch sau khi phá thai bằng thuốc theo "bác sĩ google"Cô gái 20 tuổi nguy kịch sau khi phá thai bằng thuốc theo 'bác sĩ google'

Cô gái 20 tuổi mang thai 20 tuần suýt chết sau khi sử dụng 12 viên thuốc phá thai mua qua mạng.

Cùng chuyên mục

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não.

5 lợi ích đặc biệt của hạt chia với sức khỏe phụ nữ không nên bỏ lỡ

5 lợi ích đặc biệt của hạt chia với sức khỏe phụ nữ không nên bỏ lỡ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Hạt chia mang lại những lợi ích sức khỏe cụ thể cho phụ nữ, từ cải thiện cân bằng nội tiết tố, tăng cường mật độ xương, sức khỏe tim mạch tốt hơn đến hỗ trợ quản lý cân nặng tự nhiên, mang lại làn da rạng rỡ nhờ hàm lượng omega-3, canxi và chất chống oxy hóa dồi dào.

Người đàn ông 40 tuổi nhập viện vì gãy dương vật vì một sai lầm nam giới Việt cần tránh

Người đàn ông 40 tuổi nhập viện vì gãy dương vật vì một sai lầm nam giới Việt cần tránh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị gãy dương vật nhập viện trong tình trạng sưng đau, bầm tím dương vật do vô tình bẻ mạnh lúc cương cứng.

5 món súp bổ dưỡng giúp làm ấm cơ thể, no lâu và tăng cường miễn dịch trong mùa đông

5 món súp bổ dưỡng giúp làm ấm cơ thể, no lâu và tăng cường miễn dịch trong mùa đông

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trong những ngày thời tiết lạnh giá, một bát súp ấm không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn cung cấp dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa. Dưới đây là 5 món súp bổ dưỡng, dễ chế biến, giúp bạn no lâu và chăm sóc sức khỏe toàn diện mùa đông.

Xoa bóp bấm huyệt giúp làm ấm cơ thể, giải cảm trong mùa lạnh

Xoa bóp bấm huyệt giúp làm ấm cơ thể, giải cảm trong mùa lạnh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xoa bóp - bấm huyệt là một phương pháp đơn giản, an toàn, có thể thực hiện tại nhà, giúp làm ấm cơ thể, thông kinh lạc, hỗ trợ giải cảm hiệu quả...

Chăm sóc tỳ vị, nền tảng bảo vệ sức khỏe mùa lạnh

Chăm sóc tỳ vị, nền tảng bảo vệ sức khỏe mùa lạnh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Khi thời tiết chuyển lạnh, chức năng tỳ vị rất dễ bị tổn thương, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe như ăn uống kém, mệt mỏi kéo dài, dễ nhiễm bệnh và khó hồi phục. Vì vậy, chăm sóc tỳ vị rất cần thiết khi trời lạnh.

Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!

Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế.

Yếu tố hình thành nhau cài răng lược - mối nguy hiểm trong thai kỳ

Yếu tố hình thành nhau cài răng lược - mối nguy hiểm trong thai kỳ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhau cài răng lược là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và em bé nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời. Vậy yếu tố nguy cơ của biến chứng này là gì?

Có nên chụp nhũ ảnh sau tuổi 75 để tầm soát phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm?

Có nên chụp nhũ ảnh sau tuổi 75 để tầm soát phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghiên cứu từ UCLA (Đại học California) khẳng định việc chụp nhũ ảnh ở phụ nữ trên 80 tuổi giúp phát hiện sớm ung thư vú, giảm 74% nguy cơ tử vong. Dù các tổ chức y tế còn chưa thống nhất nhưng tầm soát sớm vẫn là chìa khóa để điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết chị em đang 'bốc hỏa'

Dấu hiệu nhận biết chị em đang 'bốc hỏa'

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, người phụ nữ thường phải đối mặt với những rối loạn về nội tiết và tâm sinh lý, đặc biệt là những cơn 'bốc hỏa' rất khó chịu. Có cách nào để chị em biết mình đang 'bốc hỏa' không?

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển
5 món súp bổ dưỡng giúp làm ấm cơ thể, no lâu và tăng cường miễn dịch trong mùa đông

5 món súp bổ dưỡng giúp làm ấm cơ thể, no lâu và tăng cường miễn dịch trong mùa đông

Dân số và phát triển
Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?

Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

Tòa soạn Quảng cáo
Top