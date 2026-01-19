Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục
GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.
Tinh hoàn sưng to 3- 5 lần do vi khuẩn
Anh Tuấn (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng tinh hoàn sưng to đột ngột, đau và căng tức dữ dội, kèm sốt, tiểu buốt. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn.
ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Quận 8 cho biết, thể tích tinh hoàn của người bệnh tăng lên tới 60 ml, gấp 3–5 lần so với bình thường (12–25 ml). Nguyên nhân là do vi khuẩn xâm nhập theo đường máu đến tinh hoàn, giải phóng độc tố gây giãn mạch, thoát dịch vào mô kẽ, dẫn đến phù nề và sưng to nghiêm trọng.
“Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể phá hủy mô tinh hoàn, hình thành áp xe và buộc phải cắt bỏ tinh hoàn, gây suy sinh dục. Nguy hiểm hơn, vi khuẩn lan rộng còn có thể gây nhiễm trùng toàn thân, đe dọa tính mạng”, bác sĩ Huy cảnh báo.
Viêm tinh hoàn nguy hiểm thế nào?
Thông thường, viêm tinh hoàn do vi khuẩn hay gặp nhất là lậu cầu và Chlamydia trachomatis, chủ yếu lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, trường hợp của anh Tuấn, kết quả kháng sinh đồ xác định tác nhân gây bệnh là Klebsiella pneumoniae – một loại vi khuẩn thường trú ở đường tiêu hóa hoặc trên da và không gây bệnh khi cơ thể khỏe mạnh.
Theo bác sĩ Huy, khi hệ miễn dịch suy giảm, Klebsiella pneumoniae có thể xâm nhập vào máu và gây nhiều bệnh lý nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm màng não… Ở người bệnh này, vi khuẩn đã tấn công tinh hoàn, gây viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn nặng.
Đáng chú ý, Klebsiella pneumoniae có vỏ bọc dày và khả năng sinh enzyme kháng lại nhiều loại kháng sinh, khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Ngoài ra, tinh hoàn là cơ quan nằm sâu, thuốc kháng sinh cần thời gian dài mới thấm đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn triệt để.
Vì vậy, anh Tuấn được điều trị bằng phác đồ kháng sinh đặc biệt kéo dài 3 tuần (thay vì 1–2 tuần như thông thường). Sau điều trị, các triệu chứng sưng đau, căng tức và rối loạn tiểu tiện đã hết hoàn toàn.
Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên kiểm tra chất lượng tinh trùng và nồng độ testosterone sau 3–6 tháng để đánh giá mức độ hồi phục chức năng tinh hoàn sau viêm.
Ai có nguy cơ bị viêm tinh hoàn?
Theo bác sĩ Huy, viêm tinh hoàn do vi khuẩn là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, cần được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ để tránh tổn thương cơ quan sinh sản vĩnh viễn.
Những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm Klebsiella pneumoniae bao gồm người mắc đái tháo đường, suy thận, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), người uống nhiều rượu bia hoặc lạm dụng kháng sinh.
Để phòng ngừa, nam giới cần kiểm soát tốt bệnh nền, vệ sinh vùng kín đúng cách, uống đủ nước, tránh nhịn tiểu, quan hệ tình dục an toàn và không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng tinh hoàn, tiểu buốt, tiểu rắt, sốt, rét run, mệt mỏi, nam giới cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự dùng kháng sinh khiến vi khuẩn kháng thuốc, làm bệnh nặng và khó chữa hơn.
