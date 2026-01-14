Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm
GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.
Nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ
Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu lúc 23h ngày 11/1 trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.
Các bác sĩ trực cho biết, tình trạng người bệnh khi nhập viện xuất hiện bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều, không kiểm soát ở vùng mổ hai bên trên cơ thể. Người bệnh có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, dấu hiệu mất máu cấp… Các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành cấp cứu khẩn cấp và hội chẩn với các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt để can thiệp chuyên khoa cho người bệnh.
Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh thực hiện hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt, ghép mỡ mông tại một cơ sở tư nhân, thời gian can thiệp kéo dài 7–8 giờ. Sau thủ thuật, người bệnh xuất hiện tình trạng choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.
ThS.BSNT Lê Thị Nga – Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E cho biết: "Hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê – hồi sức và bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao".
Theo các bác sĩ chuyên khoa, những biến chứng thường gặp bao gồm: Dị ứng thuốc gây tê, gây mê: Phẫu thuật hút mỡ có thể được tiến hành dưới gây tê (nếu hút mỡ 1 vùng), gây mê toàn thân (hút mỡ từ 2 vùng trở lên). Các đơn vị không được cấp phép, không đủ cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra ngộ độc rất lớn nếu không xử trí kịp thời, gây nguy hiểm cho tính mạng.
Phẫu thuật hút mỡ bụng đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối, nếu không rất dễ nhiễm trùng lan tỏa gây hoại tử.
Tụ máu, tụ dịch là biến chứng hay gặp nhất sau hút mỡ, lượng dịch huyết thanh và máu ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây kích ứng viêm, khi tồn đọng lâu gây nhiễm trùng.
Nặng hơn có thể xảy ra tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp… Đây là biến chứng nặng nề và nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi thực hiện hút mỡ, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu về thẩm mỹ và được thực hiện tại bệnh viện đa khoa có hệ thống gây mê và hồi sức.
Tuyệt đối không hút mỡ tại các cơ sở không được cấp phép
Thời gian cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời hứa như "nhanh – nhẹ – không đau – không rủi ro". Nhiều người dễ dàng tin vào những lời quảng cáo "có cánh", chi phí rẻ mà quyết định thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.
Làm đẹp là chính đáng nhưng an toàn phải là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E khuyến cáo: Hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép thực hiện kỹ thuật này. Khi thực hiện cần phải bảo đảm các yếu tố: Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ; đầy đủ phương tiện gây mê – hồi sức – cấp cứu; Quy trình kiểm soát và xử trí tai biến, biến chứng… Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện hút mỡ tại spa, cơ sở tư nhân, dù chi phí thấp hay quảng cáo hấp dẫn.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...
Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xaBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiênBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.
BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em ViệtSống khỏe - 18 giờ trước
Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.
Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máuY tế - 19 giờ trước
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.
Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnhSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.
Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địaSống khỏe - 23 giờ trước
Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Một sự thật đáng buồn cho bệnh nhân suy thận, chạy thận và ghép thận là bệnh viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục họ theo dõi và điều trị bệnh.