Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Đôi chân biến dạng của cô gái 28 tuổi sau hút mỡ tại thẩm mỹ viện Nữ bệnh nhân 28 tuổi đến thẩm mỹ viện Việt Hàn để thực hiện hút mỡ bụng và 2 đùi. Sau 6 ngày, toàn bộ 2 chân bị bỏng nặng.

Nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ

Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu lúc 23h ngày 11/1 trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.



Các bác sĩ trực cho biết, tình trạng người bệnh khi nhập viện xuất hiện bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều, không kiểm soát ở vùng mổ hai bên trên cơ thể. Người bệnh có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, dấu hiệu mất máu cấp… Các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành cấp cứu khẩn cấp và hội chẩn với các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt để can thiệp chuyên khoa cho người bệnh.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh thực hiện hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt, ghép mỡ mông tại một cơ sở tư nhân, thời gian can thiệp kéo dài 7–8 giờ. Sau thủ thuật, người bệnh xuất hiện tình trạng choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.

Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu và điều trị, đã qua cơn nguy kịch. Ảnh BVCC

ThS.BSNT Lê Thị Nga – Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E cho biết: "Hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê – hồi sức và bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao".

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những biến chứng thường gặp bao gồm: Dị ứng thuốc gây tê, gây mê: Phẫu thuật hút mỡ có thể được tiến hành dưới gây tê (nếu hút mỡ 1 vùng), gây mê toàn thân (hút mỡ từ 2 vùng trở lên). Các đơn vị không được cấp phép, không đủ cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra ngộ độc rất lớn nếu không xử trí kịp thời, gây nguy hiểm cho tính mạng.

Phẫu thuật hút mỡ bụng đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối, nếu không rất dễ nhiễm trùng lan tỏa gây hoại tử.

Tụ máu, tụ dịch là biến chứng hay gặp nhất sau hút mỡ, lượng dịch huyết thanh và máu ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây kích ứng viêm, khi tồn đọng lâu gây nhiễm trùng.

Nặng hơn có thể xảy ra tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp… Đây là biến chứng nặng nề và nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi thực hiện hút mỡ, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu về thẩm mỹ và được thực hiện tại bệnh viện đa khoa có hệ thống gây mê và hồi sức.

Tuyệt đối không hút mỡ tại các cơ sở không được cấp phép

Thời gian cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời hứa như "nhanh – nhẹ – không đau – không rủi ro". Nhiều người dễ dàng tin vào những lời quảng cáo "có cánh", chi phí rẻ mà quyết định thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.

Làm đẹp là chính đáng nhưng an toàn phải là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E khuyến cáo: Hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép thực hiện kỹ thuật này. Khi thực hiện cần phải bảo đảm các yếu tố: Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ; đầy đủ phương tiện gây mê – hồi sức – cấp cứu; Quy trình kiểm soát và xử trí tai biến, biến chứng… Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện hút mỡ tại spa, cơ sở tư nhân, dù chi phí thấp hay quảng cáo hấp dẫn.