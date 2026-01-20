Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp
GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.
Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Trường hợp của một bệnh nhi 13 tuổi mới đây được các bác sĩ phát hiện mắc hội chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp là minh chứng rõ ràng cho điều này.
Bệnh nhi bắt đầu có kinh nguyệt từ năm 12 tuổi, trước đó chu kỳ kinh tương đối đều đặn, mỗi kỳ kéo dài 4–5 ngày, chu kỳ khoảng 28–30 ngày. Tuy nhiên, trong khoảng 3 tháng gần đây, trẻ xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài tới 2 tuần ở mỗi chu kỳ, khiến gia đình lo lắng và đưa con đi thăm khám.
Phát hiện hàng loạt bất thường từ dấu hiệu rong kinh kéo dài
Tại phòng khám Medlatec, sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường phức tạp.
Kết quả chụp MRI cho thấy không quan sát thấy thận ở hố thận phải. Tại khoang sau phúc mạc bên phải, ngang mức đốt sống L3–L4, phía trước cơ thắt lưng chậu xuất hiện cấu trúc nghi ngờ thận lạc chỗ, kích thước khoảng 27 x 44 mm, kèm theo nhiều nang nhỏ.
MRI vùng chậu ghi nhận hình ảnh tử cung đôi hoàn toàn với hai sừng tử cung, hai cổ tử cung riêng biệt, kèm theo vách ngăn âm đạo. Âm đạo bên phải bị ứ dịch, kích thước khoảng 75 x 40 mm; âm đạo bên trái xẹp, nghi ngờ có lỗ thông nhỏ, vị trí tắc cách tiền đình âm đạo khoảng 9 mm.
Kết hợp siêu âm ổ bụng và MRI tiểu khung, các bác sĩ xác định bệnh nhi có tử cung đôi hoàn toàn, vách ngăn âm đạo gây ứ đọng máu kinh ở nửa phải âm đạo, kèm theo tình trạng thận phải loạn sản đa nang và lạc chỗ.
Dựa trên các kết quả này, bệnh nhi được chẩn đoán mắc Hội chứng Herlyn – Werner – Wunderlich (HWW) và được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để phẫu thuật điều trị. Sau phẫu thuật, hiện tại chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhi đã trở lại bình thường.
Hội chứng HWW – dị tật bẩm sinh hiếm gặp cần phát hiện sớm
Theo BS. Nguyễn Thị Duyên, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh của phòng khám, hội chứng HWW là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, do bất thường trong quá trình phát triển của ống trung thận (Wolff) và ống cận trung thận (Muller). Hội chứng này bao gồm ba đặc điểm chính:
-Tử cung đôi;
- Tắc nghẽn một bên âm đạo;
- Bất thường thận cùng bên, thường là bất sản thận, trong một số trường hợp không điển hình có thể gặp thận loạn sản đa nang hoặc thận lạc chỗ.
Do vách ngăn âm đạo gây tắc nghẽn, máu kinh không thoát ra ngoài mà bị ứ đọng và trào ngược. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm vùng chậu, viêm dính vòi trứng – buồng trứng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản.
Cảnh báo cho phụ huynh có con gái tuổi dậy thì
BS. Nguyễn Thị Duyên khuyến cáo, hội chứng HWW thường không biểu hiện rõ ràng cho đến khi trẻ bắt đầu có kinh nguyệt, thậm chí có thể bị bỏ sót trong nhiều năm. Vì vậy, cha mẹ cần theo dõi sát chu kỳ kinh nguyệt của con gái, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì.
Khi trẻ có các dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh kéo dài, đau bụng kinh tăng dần, dịch âm đạo bất thường hoặc sờ thấy khối vùng bụng dưới, cần đưa trẻ đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Việc siêu âm tầm soát sớm cũng giúp phát hiện kịp thời các dị tật bẩm sinh, từ đó can thiệp đúng lúc, giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài cho trẻ.
