Dân số và phát triển

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống

Thứ năm, 09:03 15/01/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nỗ lực cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn đuối nước, nguy cơ tử vong được đánh giá rất cao.

Hôn mê, ngừng thở, ngừng tim sau khi trượt ngã xuống hồ

Theo thông tin từ người trực tiếp tham gia cứu hộ, bệnh nhi G.B. bị trượt chân ngã xuống hồ sâu trong lúc đi câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn.

Ngay tại hiện trường, người dân đã tiến hành ép tim cấp cứu liên tục trong khoảng 5 phút. Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhi được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cấp cứu chuyên sâu.

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất dè dặt

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ đạt 5–6 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu. Các bác sĩ ghi nhận phổi có nhiều rale ẩm, chi lạnh, bụng chướng hơi – dấu hiệu cho thấy tình trạng suy hô hấp nặng và nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, truyền dịch, sưởi ấm tích cực và chuyển ngay đến Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Do thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước không xác định rõ, tiên lượng sống ban đầu được đánh giá rất thấp.

Hồi phục ngoạn mục sau 72 giờ điều trị tích cực

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, nguy cơ tổn thương não không hồi phục rất cao.

Tuy nhiên, sau 72 giờ theo dõi và điều trị tích cực, các bác sĩ đã giảm an thần để đánh giá tri giác. Kết quả cho thấy tình trạng ý thức của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các phản xạ thần kinh phục hồi tốt. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, nhận biết được khi gọi hỏi, sức khỏe tiến triển ổn định và chưa ghi nhận di chứng thần kinh.

“Thời gian vàng” vài phút quyết định khả năng sống còn

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não. Nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách, tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề, ngay cả khi được hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong khoảng 4–5 phút. Sau mốc thời gian này, tổn thương não thường khó hồi phục. Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức (ép tim, thổi ngạt) và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Đuối nước: Tai nạn xảy ra nhanh, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Tai nạn đuối nước ở trẻ em thường xảy ra rất nhanh và trong những hoàn cảnh quen thuộc như vui chơi, câu cá tại ao, hồ, sông suối, kênh mương. Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ, nhất là trong dịp nghỉ học, khi trẻ thường tụ tập vui chơi gần khu vực có nước. Bên cạnh đó, gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ các kỹ năng phòng, chống đuối nước như học bơi an toàn, kỹ năng tự nổi, kêu cứu, sử dụng các dụng cụ cứu hộ đơn giản.

Đặc biệt, bác sĩ lưu ý tuyệt đối không lao xuống nước cứu người khi không có phương tiện và kỹ năng, mà cần tìm vật nổi hỗ trợ, kêu gọi người xung quanh và lực lượng cứu hộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

