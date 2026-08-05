Top cung hoàng đạo nữ ghê gớm nhất khi yêu

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Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Dưới đây là 4 cung hoàng đạo nữ thường được cho là có cá tính mạnh và không thích bị xem thường trong chuyện tình cảm.

Theo chiêm tinh, mỗi cung hoàng đạo đều có cách yêu và phản ứng khác nhau khi đối diện với sự phản bội. Có những cô gái sẵn sàng khép lại quá khứ để bước tiếp, nhưng cũng có những người rất coi trọng lòng tin. Một khi cảm thấy bị lợi dụng hoặc lừa dối, họ khó có thể bỏ qua dễ dàng, thông tin trên Kiến thức.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Đã yêu hết lòng thì cũng rất khó tha thứ

Nhắc đến những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ trong tình yêu, Bọ Cạp gần như luôn được gọi tên đầu tiên. Với họ, yêu hay không yêu đều không quan trọng bằng sự chân thành và tôn trọng dành cho nhau.

Bọ Cạp thường đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ. Khi phát hiện người mình yêu lừa dối hoặc phản bội, họ có xu hướng ghi nhớ rất lâu và khó lấy lại niềm tin như trước. 

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đây là chòm sao có ý chí mạnh mẽ và không dễ bỏ qua những tổn thương trong tình cảm.

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Bọ Cạp thường đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ. Khi phát hiện người mình yêu lừa dối hoặc phản bội, họ có xu hướng ghi nhớ rất lâu và khó lấy lại niềm tin như trước. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Bình tĩnh bên ngoài, quyết liệt bên trong

Ma Kết hiếm khi bộc lộ cảm xúc ngay lập tức. Dù thất vọng hay đau lòng, họ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thật.

Thế nhưng, sự im lặng ấy không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận tất cả. Khi nhận ra mình bị phản bội, Ma Kết thường lựa chọn cách rời đi một cách dứt khoát hoặc khiến đối phương phải đối diện với hậu quả từ chính hành động của mình. Một khi lòng tự trọng bị tổn thương, họ rất khó quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng thắn và không chấp nhận bị lợi dụng

Bạch Dương nổi tiếng với tính cách bộc trực, quyết đoán và hành động theo cảm xúc. Nếu cảm thấy bị lừa dối trong tình yêu, họ thường phản ứng rất nhanh thay vì giữ mọi chuyện trong lòng.

Với Bạch Dương, chia tay vì hết yêu là điều có thể chấp nhận, nhưng lừa dối hay lợi dụng niềm tin lại là chuyện hoàn toàn khác. Họ sẵn sàng đối mặt trực tiếp với vấn đề và bảo vệ lòng tự trọng của mình đến cùng.

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Bạch Dương nổi tiếng với tính cách bộc trực, quyết đoán và hành động theo cảm xúc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Bề ngoài vui vẻ nhưng không dễ quên tổn thương

Song Tử thường tạo cảm giác hòa đồng, cởi mở và dễ tha thứ. Tuy nhiên, khi niềm tin bị phản bội, họ không phải là người dễ bỏ qua.

Theo quan niệm chiêm tinh, Song Tử có thể lựa chọn cách đáp trả rất bất ngờ. Thay vì bộc lộ sự tức giận ngay lập tức, họ thường giữ bình tĩnh, quan sát và chỉ hành động khi cảm thấy thích hợp. Chính sự khó đoán này khiến nhiều người phải dè chừng khi làm tổn thương một cô gái Song Tử.

Dù vậy, cần lưu ý rằng chiêm tinh học không quyết định tương lai của bất kỳ ai, nhưng có thể mang đến những gợi ý thú vị để mỗi người hiểu rõ hơn về tính cách, cách ứng xử hay phản ứng trong tình yêu của mỗi người còn chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, trải nghiệm cá nhân và nhiều yếu tố khác, theo Phụ nữ mới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top cung hoàng đạo nữ ghê gớm nhất khi yêu - Ảnh 3.Top cung hoàng đạo nữ là cao thủ 'thả thính': Va vào là khó thoát

GĐXH - 3 cung hoàng đạo dưới đây biết cách tạo sức hút bằng sự bí ẩn, ngọt ngào và duyên dáng, khiến đối phương càng tiếp xúc càng khó rời mắt.

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