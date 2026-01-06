Mới nhất
TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026

Thứ ba, 20:04 06/01/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, số môn thi vào lớp 10 năm 2026 bao gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.

Chiều 6/1, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản thông báo về những thông tin liên quan kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Theo NLĐO, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND các phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học tại TP.HCM về những thông tin liên quan kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Việc lựa chọn môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 như sau: Thời gian thi sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp được Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Số môn thi, bài thi: 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.

TPHCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026. Ảnh minh họa: TL

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, thông tin chi tiết về quy trình tổ chức, cách thức đăng ký, thời gian thực hiện, điều kiện tuyển sinh và các nội dung liên quan được quy định tại kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Chủ tịch UBND TP ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng công bố kế hoạch dự kiến các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo đó, lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TP.HCM, được chia làm 4 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1: Từ 1/1 đến 28/2/2026.

Giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu học sinh toàn TP. Đánh giá năng lực tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục. Từ đó xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.

Giai đoạn 2: Từ 1/2 đến 31/3/2026

Giai đoạn này Sở GD&ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp. Lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức.

Giai đoạn 3: Từ ngày 31/3 đến 31/5/2026:

Giai đoạn này thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Giai đoạn 4: Từ 1/6 đến 31/8/2026

Giai đoạn này tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm.

Phụ huynh, học sinh sốt ruột chờ môn thi thứ 3 vào lớp 10Phụ huynh, học sinh sốt ruột chờ môn thi thứ 3 vào lớp 10

GĐXH - Nhiều phụ huynh, học sinh thấp thỏm chờ chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm nay, vì đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới và lại có thêm những thay đổi trong phương án thi.

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên "hot" của TPHCM cao nhất là 33,75 điểmĐiểm chuẩn lớp 10 trường chuyên 'hot' của TPHCM cao nhất là 33,75 điểm

Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Điểm cao nhất thuộc về chuyên Toán, với 33,75 điểm.

