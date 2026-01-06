TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026
GĐXH - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, số môn thi vào lớp 10 năm 2026 bao gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.
Chiều 6/1, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản thông báo về những thông tin liên quan kỳ thi lớp 10 năm 2026.
Theo NLĐO, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND các phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học tại TP.HCM về những thông tin liên quan kỳ thi lớp 10 năm 2026.
Việc lựa chọn môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 như sau: Thời gian thi sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp được Chủ tịch UBND TP phê duyệt.
Số môn thi, bài thi: 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.
Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, thông tin chi tiết về quy trình tổ chức, cách thức đăng ký, thời gian thực hiện, điều kiện tuyển sinh và các nội dung liên quan được quy định tại kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Chủ tịch UBND TP ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở.
Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng công bố kế hoạch dự kiến các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026.
Theo đó, lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TP.HCM, được chia làm 4 giai đoạn. Cụ thể:
Giai đoạn 1: Từ 1/1 đến 28/2/2026.
Giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu học sinh toàn TP. Đánh giá năng lực tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục. Từ đó xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.
Giai đoạn 2: Từ 1/2 đến 31/3/2026
Giai đoạn này Sở GD&ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp. Lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức.
Giai đoạn 3: Từ ngày 31/3 đến 31/5/2026:
Giai đoạn này thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.
Giai đoạn 4: Từ 1/6 đến 31/8/2026
Giai đoạn này tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm.
Giáo dục Việt Nam vươn tầm, ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Từ các đấu trường Olympic học thuật, bảng xếp hạng đại học thế giới, dấu ấn Việt Nam 2025 hiện diện ngày càng rõ nét trên bức tranh lớn của giáo dục toàn cầu.
Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025Giáo dục - 3 ngày trước
Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.
Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027Giáo dục - 4 ngày trước
Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.
Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.
Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởngGiáo dục - 6 ngày trước
Hai lần lập kỷ lục Việt Nam, thầy hiệu trưởng Đào Chí Mạnh không nhận vinh quang cho mình mà chọn gieo vào học trò niềm tin và nghị lực về ngôi trường hạnh phúc.
Đề xuất học vượt cấp: Nếu không phát hiện sớm sẽ bỏ lỡ nhân tàiGiáo dục - 1 tuần trước
Trong bối cảnh Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đề xuất thí điểm học vượt cấp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thu hút sự quan tâm. Theo thầy Nguyễn Bá Tư - người nhiều năm trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic quốc tế học vượt cấp cần triển khai có chọn lọc với cơ chế linh hoạt.
Email lúc 4 giờ sáng và hành trình từ một xã ở Đắk Lắk đến đại học hàng đầu PhápGiáo dục - 1 tuần trước
Thư trúng tuyển học bổng MixtAI của Đại học Paris-Saclay đến với Phước Quyền vào 4 giờ sáng, khi mà cậu gần như đã chuẩn bị tinh thần thêm một lần thất bại.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.