3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết phương án tuyển sinh năm 2026 của trường cơ bản không thay đổi so với năm trước.

Theo ông Thắng, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

“Các điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến quy đổi điểm hoặc trọng số, nếu có, sẽ được nhà trường thông báo sớm để thí sinh chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ”, PGS Bùi Hoài Thắng nói.

Hiện Trường Đại học Bách khoa TPHCM áp dụng 2 phương thức tuyển sinh chính là Xét tuyển tổng hợp chiếm từ 95% đến 99% tổng chỉ tiêu và Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT chiếm khoảng 1-5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển tổng hợp áp dụng cho các đối tượng gồm: Thí sinh có hoặc không có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; Thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (như SAT, ACT, IB, A-Level …); Thí sinh đăng ký vào chương trình “chuyển tiếp quốc tế” (Australia, Mỹ, New Zealand).

Điểm sàn nhận hồ sơ của phương thức xét tuyển tổng hợp là 50 điểm (thang 100). Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang 100).

Học sinh TPHCM thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho hay năm 2026, Trường Đại học Công Thương TPHCM duy trì 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ 3 năm theo tổ hợp môn; Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp học bạ theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành và Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Sơn, việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp hiện nay, giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực thi cử khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

"Phương thức tuyển sinh linh hoạt giúp nhà trường thích ứng với các thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực những năm tới", ông Sơn nói.

Đặc biệt, từ năm 2026, trường sẽ miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng.

“Đây là cam kết đầu tư cho con người, tạo điều kiện để sinh viên tài năng phát triển toàn diện", ông Sơn nhấn mạnh.

Từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ ngừng xét tuyển học bạ và chuyển sang phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, quy về một thang điểm với tỉ trọng khác nhau.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết từ năm 2026, trường không còn xét tuyển riêng lẻ từng phương thức, mà sẽ áp dụng xét tuyển tổng hợp.

Theo đó, các kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ được quy đổi về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau cho từng thành phần.

“Sau khi Bộ GD-ĐT có kế hoạch cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng phương án tuyển sinh 2026 chi tiết, trong đó có cả cách xét tuyển cho thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực”, ông Nhân cho biết.

Hiện Đại học Công nghiệp TPHCM đang áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực. Khi phương án mới triển khai, việc xét tuyển độc lập từng phương thức sẽ chấm dứt.