TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viên
Yêu cầu này được Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, năm học 2025-2026.
Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trong thời gian tới các cơ sở giáo dục rà soát và có giải pháp khắc phục một số nội dung quan trọng. Đó là tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định; bố trí thời khóa biểu chưa hợp lý; bệnh thành tích trong giáo dục, gây áp lực cho học sinh, giáo viên về điểm số.
Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP, các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các tình huống mất an toàn khác nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú; kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến để phòng tránh ngộ độc cho học sinh.
Đặc biệt, xây dựng và sắp xếp thời khóa biểu khoa học, tuân thủ đúng số tiết và thời lượng theo chương trình, phù hợp hướng dẫn của Sở GD-ĐT và không gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh trong quá trình học tập và đưa đón.
Cập nhật số liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành định kỳ đầy đủ, chính xác và đúng hạn, phục vụ công tác quản lý và báo cáo.
Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động liên kết về thực hiện chương trình nhà trường trong tâp thể hội đồng giáo viên, cha mẹ học sinh nhằm tạo sự đồng thuận. Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I theo đúng kế hoạch; đảm bảo ma trận, đề kiểm tra phù hợp, đánh giá đúng năng lực học sinh; thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề, coi, chấm kiểm tra...
Theo báo cáo, từ đầu năm học đến nay, nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục phổ thông mà Sở GD-ĐT TPHCM đã triển khai thực hiện, như: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Tổ chức tốt việc tư vấn và cho học sinh đăng ký, lựa chọn các môn học, chuyên đề học tập lựa chọn bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường xếp các lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, linh hoạt đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh; Xây dựng thời khóa biểu nhà trường bảo đảm tính khoa học.
Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP, các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng sử dụng các công cụ đánh giá đa dạng để đánh giá hiệu quả của quá trình dạy và học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn và tìm ra giải pháp hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, minh bạch, chất lượng bảo đảm theo hướng dẫn chuyên môn môn học và phù hợp với đặc điểm học sinh, tình hình nhà trường...
