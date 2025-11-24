Trả lại gần nửa cây vàng trong áo khoác quyên góp cho vùng lũ

Sáng 24/11, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã trao trả số vàng cho một người dân bỏ quên trong túi áo khoác.

Số vàng này được một nhóm phụ nữ làm thiện nguyện phát hiện trong lúc phân loại quần áo quyên góp gửi bà con vùng lũ Nam Trung Bộ.

Số vàng bị bỏ quên trong túi áo khoác. Ảnh CTV

Chiều 23/11, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, giáo viên về hưu, trú thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh) cùng các thành viên nhóm phụ nữ tình nguyện của thôn tổ chức phân loại quần áo cũ do người dân gửi tặng.

Khi kiểm tra một chiếc áo khoác, nhóm phát hiện bên trong có nhiều tài sản bằng vàng, gồm một dây chuyền, hai nhẫn và một mặt tượng, với tổng giá trị khoảng 0,45 cây vàng.

Ngay sau đó, bà Triều báo Công an xã Vĩnh Linh để xác minh chủ sở hữu. Chủ nhân số vàng được xác định là chị Phạm Thị Hoài (trú thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng).

Công an xã Vĩnh Linh trao trả số vàng bỏ quên trong áo khoác cho chủ nhân. Ảnh: CTV

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng công an đã xác minh và trao trả số vàng cho chị Phạm Thị Hoài. Chị Hoài xúc động khi nhận lại tài sản, cho biết mình đã vô tình bỏ quên số vàng trong áo khoác khi gửi quần áo từ thiện.

Theo Công an xã Vĩnh Linh, nhiều khả năng số vàng được cất giữ từ lâu trong áo nên chủ nhân không kiểm tra kỹ trước khi đem đi quyên góp.

Hiện nhóm phụ nữ tình nguyện thôn Hữu Nghị vẫn tiếp tục đóng gói, phân loại quần áo để gửi hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.