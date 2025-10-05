Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ
GĐXH - Dù được đề nghị nhiều mức bồi thường hấp dẫn nhưng nhất định vẫn không chịu di dời, chủ căn hộ ở Trung Quốc cuối cùng phải nhận cái kết đắng.
Theo trang Sohu, năm 2008, chính quyền Quảng Châu (Trung Quốc) bắt đầu thi công đường hầm vượt sông Zhoutouzui nhằm kết nối hai quận Hải Châu và Lệ Loan. Dự án dài 3,25 km, tuyến đầu nối với đường hầm ở quận Hải Châu đi qua phố Vĩnh Hưng, nơi tọa lạc tòa nhà chung cư 8 tầng mà ông Quách và gia đình đang sinh sống.
Phần lớn cư dân trong toà nhà đều đồng thuận di dời sau khi được đền bù theo hai phương án: nhà tái định cư có diện tích tương đương hoặc nhận tiền mặt. Tuy nhiên, gia đình ông Quách đã từ chối cả hai đề xuất.
Hoá ra, nguyên do là vì gia đình ông Quách có 7 người cùng chung sống trong căn hộ chỉ rộng 30m². Ông cho rằng nếu chuyển đến nhà tái định cư có diện tích tương tự thì không gian sống vẫn quá chật hẹp, còn nhận khoản đền bù dưới 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng) cũng không đủ để mua một căn nhà khang trang hơn.
Sau khi tính toán, gia đình ông Quách đưa ra yêu cầu được đền bù bằng 3 căn hộ tương đương diện tích, để các thành viên có không gian sống riêng. Sau khi bị từ chối, ông cụ này tiếp tục đưa ra đề xuất khác: bồi thường 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng). Con số bồi thường này bị nhà đầu tư xem là "vô lý" và thẳng thừng bác bỏ.
Không đạt được thỏa thuận với hộ dân cuối cùng, chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh thiết kế. Phương án cầu vượt 360 độ bao quanh trọn tòa nhà 8 tầng, tiêu tốn đến 100 triệu NDT (hơn 364 tỷ đồng), được thông qua.
Trong suốt quá trình thi công, chủ đầu tư vẫn đảm bảo lối đi riêng cho gia đình ông Quách. Không những vậy, họ cũng không cắt điện, nước hay đường truyền internet để gia đình này có thể sinh sống bình thường. Dù hệ thống cách âm cũng được lắp đặt nhưng tiếng ồn, khói bụi và sự rung lắc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình 7 người.
Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ
Khi công trình gần hoàn thiện, phía chủ đầu tư đưa ra mức đền bù 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) - gấp đôi đề nghị ban đầu - để gia đình ông cụ này có thể mua được một căn nhà mới khang trang hơn và chấp nhận di dời. Tuy nhiên, gia đình ông Quách vẫn không hài lòng và tiếp tục nâng mức bồi thường lên 100 triệu NDT, tương đương chi phí xây cả cây cầu. Yêu cầu vô lý này khiến chủ đầu tư quyết định chấm dứt việc thương lượng.
Thấy không có hy vọng nhận được số tiền lớn nên gia đình ông Quách đã chấp nhận nhượng bộ, hạ yêu cầu xuống còn 2 căn hộ. Song lúc này, chủ đầu tư không còn nhu cầu thương lượng vì công trình đã hoàn tất.
Kể từ đó, gia đình ông Quách sống trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp, ngày ngày chịu tiếng ồn xe cộ ngày đêm và mùi hôi từ cống rãnh. Vào mùa mưa, nước ngập dâng khiến căn nhà biến thành ao tù. Năm 2018, cơn bão số 22 ập đến khiến họ phải chạy lên tầng cao để thoát thân.
Sau hơn 10 năm cố thủ tại căn chung cư cũ, gia đình ông Quách muốn chuyển đi nhưng lại không thể. Vào thời điểm đó, giá nhà ở Quảng Châu đã tăng chóng mặt, nếu muốn rời đi, họ buộc phải tự xoay xở kinh phí – điều gần như bất khả thi với một tài xế lái xe có thu nhập thấp như ông Quách.
Ngược lại, cây cầu vượt 360 độ – giải pháp bắt buộc để né "ngôi nhà đinh" – nay lại trở thành một biểu tượng kiến trúc độc đáo của thành phố Quảng Châu. Về đêm, ánh đèn rực rỡ khiến khu vực này trở nên nổi bật, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Sự sầm uất, hiện đại ấy càng làm nổi bật sự đối lập với căn chung cư cũ kỹ, tối tăm nơi gia đình ông Quách vẫn đang bám trụ – một mảng tối lạc lõng giữa ánh sáng phố thị.
