Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Chủ nhật, 15:49 12/10/2025 | Tiêu điểm
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sau khi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ


Cuối tháng 9 vừa qua, theo Toutiao ông Du – một người dân Trung Quốc – bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng có thêm 1.300 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu VNĐ) được chuyển vào từ một người lạ. Không rõ nguồn gốc khoản tiền này, ông lập tức liên hệ ngân hàng để xác minh. Ngân hàng khuyên ông không nên sử dụng số tiền, đồng thời báo sự việc cho cảnh sát

Tưởng rằng vụ việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng ít ngày sau, ông Du bất ngờ nhận cuộc gọi từ nhóm người tự xưng là nhân viên một ứng dụng cho vay nhanh. Họ khẳng định 1.300 tệ chính là "khoản vay" mà ông đã đăng ký và yêu cầu ông hoàn trả 2.430 nhân dân tệ (khoảng 9 triệu đồng) . Chỉ một ngày sau, đến 12/9, số tiền họ đòi trả đã tăng lên 3.731 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng) , kèm theo hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Phía thu nợ khẳng định: "Chính ông Du đã bấm vào liên kết quảng cáo, xác thực khuôn mặt và tự vay tiền".

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, các số điện thoại gọi đến phát sinh từ nhiều tỉnh khác nhau, một số đã bị cộng đồng mạng gắn nhãn là "cuộc gọi tiếp thị". Ứng dụng cho vay được nhắc tới không hề tồn tại trên các kho ứng dụng chính thống. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều người cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự: tài khoản bỗng nhiên nhận được tiền "giải ngân", sau đó bị liên tục đòi trả với mức lãi suất cắt cổ.

Thực tế số tiền 1.300 tệ vẫn đang nằm trong tài khoản của ông Du. Cảnh sát địa phương khuyến cáo không nên tự ý chuyển lại số tiền cho bên tự xưng là chủ nợ, đồng thời đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ.

Việc cần làm khi tài khoản nhận được số tiền lạ

Cảnh sát Trung Quốc cho rằng đây là một dạng biến tướng của tín dụng đen: Đối tượng lừa đảo cố tình gửi một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, sau đó tự dựng lý do đây là khoản vay và liên tục gây áp lực, đe dọa, buộc nạn nhân phải trả số tiền lớn hơn gấp nhiều lần.

Hình thức này đặc biệt nguy hiểm bởi kẻ gian thường kết hợp khủng bố tinh thần: gọi điện, nhắn tin chửi bới, bôi nhọ danh dự hoặc thậm chí đe dọa người thân của nạn nhân. Nhiều người do lo sợ đã phải chuyển tiền, từ đó rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Để tránh rơi vào trường hợp trên, cần lưu ý:

- Không sử dụng số tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản khi chưa rõ nguồn gốc.

- Không cài đặt ứng dụng lạ ngoài kho chính thống.

- Khi bị đòi nợ, yêu cầu bên kia cung cấp chứng cứ hợp pháp . Nếu không có, cần báo ngay cho ngân hàng và công an.

- Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ, đặc biệt khi có yếu tố đe dọa, khủng bố tinh thần.


K.N (th)
