Hồng Đào hiện tại: Chỉ nhận lời hợp tác khi có kịch bản hoặc nhân vật hay

Tuổi U70, Hồng Đào gây chú ý với vai 'chị đại', có mối quan hệ mập mờ với đàn em kém tuổi GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn có tính cách khác biệt, gai góc và được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chị.

Sau khi chính thức giới thiệu teaser đầu tiên, ê-kíp phim điện ảnh "Lên hương" tiếp tục hé lộ video hậu trường, mang đến cho khán giả góc nhìn đầu tiên về hành trình hình thành dự án cũng như quá trình sáng tạo của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông. Không chỉ ghi lại không khí làm việc trên phim trường, đoạn hậu trường còn lần đầu tiết lộ câu chuyện có thật đã trở thành nguồn cảm hứng để "Lên hương" ra đời.

Hồng Đào ở trên phim trường.

Không chỉ hé lộ nguồn cảm hứng, video hậu trường còn lần đầu lý giải ý nghĩa của chính cái tên "Lên hương". Theo đạo diễn Khương Ngọc, "hương" không đơn thuần là nén nhang quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Việt mà còn gợi nhắc đến mùi hương, ký ức, âm thanh, cảm xúc và cả những điều vô hình lưu lại trong mỗi con người.

Đạo diễn "Cục vàng của ngoại" chia sẻ: "'Lên hương' có rất nhiều nghĩa. 'Hương' không chỉ là nhang, mà còn là mùi hương, ký ức, âm thanh và cảm xúc. Nó có thể rất nhỏ nhưng cũng có thể rất lớn, là điểm khởi đầu của một hành trình".

Với Khương Ngọc, Lên Hương không phải là bộ phim chỉ xoay quanh một phong tục hay một câu chuyện truyền miệng. Điều anh muốn kể là câu chuyện về con người, về những mối quan hệ và cảm xúc được đặt trong một bối cảnh rất đặc trưng của đời sống Việt Nam.

"Mình thử làm một bộ phim tràn ngập cảm xúc thì sao. Điều mình mong nhất là bộ phim sẽ được khán giả truyền miệng, mọi người sẽ rủ nhau: 'Đi coi phim đó đi'. Mỗi bộ phim đều có một tiêu chí riêng và với Lên Hương, mình muốn mang đến những cảm xúc chân thật thông qua chính các diễn viên của mình", Khương Ngọc nói thêm.

Định hướng ấy cũng trở thành kim chỉ nam trong quá trình lựa chọn diễn viên. Thay vì tìm kiếm những gương mặt an toàn, ê-kíp mong muốn đồng hành cùng những nghệ sĩ sẵn sàng làm mới bản thân để tạo nên những nhân vật mang màu sắc khác biệt trên màn ảnh.

Hồng Đào đóng phim vì kịch bản và nhân vật hay.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết Hồng Đào là một trong những trường hợp đặc biệt. Theo anh, ngay từ khi tiếp cận dự án, nữ nghệ sĩ đã bày tỏ mong muốn được thử sức với một hình ảnh mới và ê-kíp quyết định cùng chị khám phá những giới hạn khác trong diễn xuất: "Bản thân các diễn viên đều muốn thay đổi. Chị Hồng Đào cũng vậy. Khi chị nói muốn thử một điều khác, tôi chỉ nói: 'Mình cùng làm đi'."

Về phía Hồng Đào, nữ nghệ sĩ khẳng định điều khiến chị nhận lời không chỉ nằm ở nhân vật mà còn ở toàn bộ câu chuyện của "Lên hương": "Bạn bè của tôi hay chọc 'Hồng Đào là diễn viên mối của đạo diễn Khương Ngọc'. Tôi không biết 'mối' hay 'không mối', điều đầu tiên khiến tôi đồng ý là kịch bản và nhân vật phải hay. Quan trọng hơn, toàn bộ câu chuyện phải chạm được cảm xúc của khán giả. Đối với bản thân tôi, tôi được thể hiện một vai diễn rất khác biệt so với trước đây. Tôi cũng đã từng làm việc với Khương Ngọc và lần này được gặp thêm Tấn Hoàng Thông. Tôi cảm nhận ở bạn ấy một trái tim rất đẹp, rất tình cảm. Tôi tin Khương Ngọc sẽ còn đi rất xa với những dự án của mình".

Nếu Hồng Đào lựa chọn "Lên hương" vì câu chuyện giàu cảm xúc, thì Võ Tấn Phát lại bị chinh phục bởi chất liệu mới lạ mà bộ phim khai thác. Nam diễn viên cho biết chi tiết "nằm hòm cầu vận" cùng những câu chuyện truyền miệng trong nghề đóng quan tài là điều anh chưa từng nghe qua trước đây.

Hồng Đào và Võ Tấn Phát.

"Khi đọc kịch bản và biết đến chi tiết nằm hòm cầu vận, tôi thật sự rất bất ngờ. Đây là một câu chuyện tôi chưa từng nghe qua. Được đạo diễn chia sẻ thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục này, tôi thấy vừa lạ vừa thú vị. Với tôi, đây là một cái duyên rất lớn và cũng là sự may mắn khi được góp mặt trong dự án", Võ Tấn Phát chia sẻ.

Sau nhiều vai diễn mang màu sắc hài hước, "Lên hương" cũng đánh dấu bước chuyển mới của Võ Tấn Phát khi anh có cơ hội đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn.

Võ Tấn Phát chia sẻ: "Khán giả thường nhớ đến tôi qua những vai diễn mang lại tiếng cười. Vì vậy, khi được anh Khương Ngọc và anh Tấn Hoàng Thông tin tưởng giao một vai diễn khác hẳn, tôi xem đó là động lực để bước ra khỏi vùng an toàn."

Nam diễn viên cũng tiết lộ bộ đôi đạo diễn có hai phong cách làm việc khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau. Nếu Khương Ngọc dành nhiều thời gian phân tích tâm lý và đường dây cảm xúc của nhân vật, thì Tấn Hoàng Thông đặc biệt chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh, chăm chút từ phục trang, kiểu tóc đến từng chi tiết trong khung hình.

Không chỉ hé lộ hành trình sáng tạo, video hậu trường còn cho thấy tinh thần mà ê-kíp muốn gửi gắm qua "Lên hương". Trái với bầu không khí bí ẩn được gợi mở trong teaser, đạo diễn Khương Ngọc cho biết mục tiêu lớn nhất của bộ phim không nằm ở việc tạo ra cảm giác nặng nề, mà là chạm đến cảm xúc của khán giả thông qua chính các nhân vật.

"Mỗi bộ phim đều có một tiêu chí. Với "Lên hương", điều mình mong muốn nhất là mang đến tiếng cười và cảm xúc cho khán giả thông qua chính các diễn viên của mình. Họ rất giỏi và mình tin họ sẽ chạm được đến trái tim người xem", Khương Ngọc dành lời khen cho diễn viên của phim.

Từ một câu chuyện có thật, một ý tưởng được nuôi dưỡng trong nhiều năm đến sự đồng hành của dàn diễn viên thực lực, Lên Hương dần hé lộ chân dung của một tác phẩm lấy cảm xúc con người làm trung tâm.

Phim điện ảnh "Lên hương" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18/9/2026.

Hậu trường phim "Lên hương".

Hồng Đào là nữ diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Sau khi sang Mỹ định cư vào năm 1994, Hồng Đào tiếp tục phát triển sự nghiệp và trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Những năm gần đây, bà trở về Việt Nam tham gia nhiều bộ phim thành công như Mai, Thưa mẹ con đi, Mang mẹ đi bỏ, Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Hồng Đào được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng thể hiện đa dạng từ vai hài đến vai tâm lý.

Hồng Đào gây chú ý với khoảnh khắc bên 2 đồng nghiệp thân thiết GĐXH - Hồng Đào vừa có màn hội ngộ cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly tại hậu trường một vở kịch. Hình ảnh ba nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.



