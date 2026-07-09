Chuyện tình cổ tích hơn 3 thập kỷ của Messi và nữ người mẫu xinh đẹp
Cầu thủ Messi và vợ - người mẫu Antonela Roccuzzo quen biết từ thời niên thiếu, là điểm tựa tinh thần của nhau trong công việc lẫn đời sống.
Hơn 30 năm kể từ lần đầu gặp nhau khi còn là những đứa trẻ, Antonela Roccuzzo - vợ của Lionel Messi vẫn là người đồng hành bền bỉ trong đời của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Từ bạn thời thơ ấu đến bạn đời
Chuyện tình yêu của của Messi và Antonela được nhiều người ví như chuyện cổ tích giữa đời thường. Họ quen nhau khi còn là những đứa trẻ ở thành phố Rosario (Argentina). Messi và vợ gặp nhau năm 6 tuổi tại quê nhà Rosario, Argentina và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Dù chỉ là những đứa trẻ song Leo Messi sớm “đổ gục” trước Antonela Roccuzzo. Anh thường viết thư cho cô, nhiều lần khẳng định khi cả hai lớn lên, Antonela sẽ là bạn gái của mình. Đến năm 2000, cha của Messi quyết định đưa gia đình tới Barcelona. Kể từ đó, Messi và Antonela không gặp nhau trong một thời gian dài. Họ cố gắng giữ liên lạc, nhưng vì các phương tiện không thuận tiện nên sự liên hệ giữa hai người ngày càng ít đi.
Đến năm 2005, người bạn của Antonela qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Messi lập tức bay đến Argentina để ở bên động viên cô.
Sự xuất hiện của Messi trong giai đoạn khó khăn nhất giúp Antonela vượt qua nỗi đau mất mát. Đồng thời, đó cũng là thời điểm tình cảm giữa họ trở nên sâu sắc hơn. Không lâu sau, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ và bắt đầu hành trình xây dựng tổ ấm chung.
Tổ ấm viên mãn suốt nhiều năm
Năm 2017, Antonela Roccuzzo lên xe hoa với Messi trong một đám cưới được ví như “hôn lễ thế kỷ” tại quê nhà Rosario của cả hai. Con trai đầu lòng Thiago chào đời năm 2012, trước khi họ kết hôn. Ba năm sau, con trai thứ 2 Mateo ra đời và đến năm 2018, gia đình Messi đón thêm cậu con trai út Ciro.
Ban đầu, Antonela theo học ngành nha khoa và từng có ý định trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, cô quyết định từ bỏ con đường này để đồng hành cùng Messi trong hành trình thi đấu.
Nhiều năm qua, cả hai vẫn gắn bó mật thiết trong mọi hoạt động. Không chỉ trên sân cỏ và cuộc sống gia đình, Antonela còn hỗ trợ chồng khi anh giữ vai trò Đại sứ thiện chí của UNICEF, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Argentina.
Không còn chỉ được biết đến với vai trò là vợ của một siêu sao bóng đá, Antonela hiện xây dựng thành công sự nghiệp riêng. Cô là doanh nhân, người mẫu, nhà hoạt động thiện nguyện, chủ một thương hiệu thời trang trẻ em và là gương mặt hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Messi luôn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến vợ. “Vợ tôi có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy giải quyết mọi việc. Cô ấy thông minh, mạnh mẽ và luôn biết cách đối mặt với những thời điểm khó khăn”, anh từng chia sẻ.
Ngược lại, Antonela cũng không ít lần bày tỏ niềm tự hào về chồng, đặc biệt trong những giai đoạn thử thách của sự nghiệp.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và sức ảnh hưởng toàn cầu, điều khiến công chúng quan tâm nhất ở cặp đôi này lại không nằm ở sự giàu có. Điểm đặc biệt của Messi là hình ảnh gia đình luôn song hành cùng sự nghiệp.
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