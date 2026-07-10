Tài tử đẹp trai nhất 'Tứ đại thiên vương': Cưới vợ kém 22 tuổi, U70 vẫn phong độ
Những năm 1990, nam diễn viên này được mệnh danh là nam thần đẹp trai và có nhiều fan nhất trong "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy của làng giải trí Hong Kong.
Quách Phú Thành từng được mệnh danh là một trong những gương mặt đẹp nhất của Hoa Ngữ. Anh nổi tiếng bởi diễn xuất ấn tượng trong nhiều tác phẩm chất lượng cao như Đạp huyết tầm mai, Chiến tranh lạnh, Đại náo thiên cung... Là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong, anh vẫn duy trì sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.
Mỹ nam “vạn người mê”
Quách Phú Thành sinh năm 1965 tại Hong Kong (Trung Quốc). Anh xuất thân là diễn viên múa của TVB, sau đó chuyển sang học diễn xuất, đóng quảng cáo và ra mắt các ca khúc nhạc trữ tình.
Quách Phú Thành được biết đến với những thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện, giọng hát trầm ấm và lối diễn giàu cảm xúc, anh nhanh chóng được xếp vào danh sách “Tứ đại thiên vương”, ngang hàng với những đàn anh như Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu.
Không chỉ có tài năng, Quách Phú Thành còn sở hữu ngoại hình xuất chúng. Vẻ ngoài điển trai, lãng tử đã giúp nam tài tử trở thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái trong thập niên 1980 - 1990.
Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ phát hành 30 album, nhận được một giải Ảnh đế Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc), 2 giải Nam chính xuất sắc của Kim Mã (Đài Loan, Trung Quốc) cùng vô số đề cử khác.
Trải qua nhiều thập kỷ, Quách Phú Thành vẫn là cái tên ăn khách của màn ảnh Hong Kong, thậm chí lớp đàn em sau này cũng khó lòng thay thế được. Các show diễn âm nhạc của nam diễn viên vẫn cháy vé, doanh thu phim điện ảnh cao là minh chứng cho sức ảnh hưởng của tên tuổi Quách Phú Thành.
Viên mãn bên vợ kém 22 tuổi cùng 3 con
Với vẻ ngoài và danh tiếng của mình, Quách Phú Thành được mệnh danh là “tay chơi” chính hiệu khi có lịch sử tình trường với hàng loạt người đẹp như Diêu Chính Tinh, Chu Ân, “mỹ nhân 18+” gốc Việt Chung Lệ Đề...
Năm 2017, mỹ nam đình đám tìm được bến đỗ của cuộc đời khi kết hôn với Phương Viện - một người mẫu, kém anh tới 22 tuổi đồng thời hơn bố vợ 2 tuổi. Sự chênh lệch này từng khiến dư luận bàn tán. Thời điểm công khai tình cảm, mối quan hệ của họ từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác.
Trước bàn tán, Quách Phú Thành chọn cách im lặng và bảo vệ gia đình. Anh hiếm khi lên tiếng giải thích chỉ nhấn mạnh rằng hôn nhân là lựa chọn cá nhân và mong công chúng tôn trọng đời sống riêng tư.
Sau khi kết hôn, Quách Phú Thành và Phương Viện lần lượt chào đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019. Tháng 10/2025, vợ chồng anh tiếp tục đón con gái thứ ba.
Truyền thông Trung Quốc nhiều lần đưa tin nam tài tử tỏ ra đặc biệt cẩn trọng trong việc nuôi dạy con, hạn chế tối đa việc để các bé tiếp xúc sớm với sự chú ý của công chúng. Gia đình anh hiếm khi khoe con trên mạng xã hội.
Là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong, Quách Phú Thành duy trì sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Những năm gần đây, anh tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh và tổ chức liveshow cá nhân, cho thấy nguồn năng lượng làm việc dồi dào.
Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 60, Quách Phú Thành vẫn giữ được vẻ lịch lãm, phong độ ngày nào. Anh vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động của làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện, thần thái và phong cách trẻ trung của anh liên tục được công chúng chú ý.
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