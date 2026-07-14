Jennie (BLACKPINK) nhận tin vui cùng 'Dracula'

| Thế giới showbiz
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Theo thông báo của Billboard ngày 14/7, "Dracula" - đĩa đơn hợp tác giữa Jennie và nhóm nhạc Úc Tame Impala đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100.

Với kết quả mới nhất của Billboard, ca khúc "Dracula" đã tăng ba bậc từ vị trí thứ 8 tuần trước. Đồng thời trở thành ca khúc đạt thứ hạng cao nhất của Jennie trên bảng xếp hạng Hot 100 kể từ khi cô ra mắt.

Ban đầu, "Dracula" được phát hành dưới dạng ca khúc solo bởi Tame Impala vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, "Dracula" đã thu hút sự chú ý trở lại sau khi bản remix có sự góp mặt của Jennie được phát hành vào tháng 2, lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn và leo dần lên các bảng xếp hạng.

Jennie (BLACKPINK) nhận tin vui cùng 'Dracula' - Ảnh 1.

Jennie (phải) và Tame Impala - Ảnh: Lotte.

Việc "Dracula" vào Top 5 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế. Trước đó, ca khúc này cũng đã giúp nữ nghệ sĩ có lần đầu tiên lọt Top 10 Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo, đồng thời trở thành ca khúc đầu tiên của Tame Impala đạt được thành tích này.

Bên cạnh Billboard Hot 100, "Dracula" còn ghi nhận thành tích tích cực trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu, trong đó từng vươn tới vị trí thứ 2 trên Billboard Global 200.

Jennie (BLACKPINK) nhận tin vui cùng 'Dracula' - Ảnh 2.

Ca sĩ Jennie. (Ảnh: OA Entertainment)

Jennie sinh năm 1996, nhận được sự chú ý ngay khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK của YG Entertainment vào ngày 8/8/2016. Nữ ca sĩ cùng BLACKPINK nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ các hit như: "Boombayah" và "Whistle"...

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