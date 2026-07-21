Tạ Đình Phong báo tin buồn, khán giả Hồng Kông thương tiếc nam tài tử một thời

Nam ca sĩ, diễn viên Tạ Đình Phong vừa đăng tải thông báo trên mạng xã hội, xác nhận cha anh - tài tử gạo cội Tạ Hiền, đã qua đời ở tuổi 89. Trong bài viết, Tạ Đình Phong chia sẻ: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo với mọi người rằng cha tôi đã rời xa chúng tôi".

Nam nghệ sĩ cho biết cha mình đã dành trọn cuộc đời cho điện ảnh và ngành giải trí với mong muốn mang đến niềm vui, tiếng cười cho khán giả. Anh cũng nhớ lại rằng dù từng chứng kiến cha có những lúc buồn bã, áp lực trong cuộc sống, nhưng trước ống kính, Tạ Hiền luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp nhất.

Tài tử Tạ Hiền và con trai Tạ Đình Phong. (Ảnh: HK01)

Theo Tạ Đình Phong, cha anh thường nhắc câu nói nổi tiếng trong giới nghệ thuật: "The show must go on" (Buổi diễn phải tiếp tục). Vì vậy, anh mong người hâm mộ khi nhớ đến Tạ Hiền sẽ không quá đau buồn. "Cha sẽ không muốn mọi người khóc hay quá đau khổ. Chỉ cần lưu giữ trong tim hình ảnh một Tạ Hiền luôn đầy sức hút, luôn nở nụ cười và cống hiến hết mình trên màn ảnh là đủ", Tạ Đình Phong viết.



Theo truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc), Tạ Đình Phong đã tạm gác công việc để trở về quê lo hậu sự cho cha. Nam ca sĩ vốn dự kiến tổ chức hai đêm diễn thuộc tour Evolution Nic Live tại Thanh Đảo (Trung Quốc) vào ngày 25 và 26/7. Em gái anh là Tạ Đình Đình, hiện sinh sống cùng chồng và các con tại Canada, cũng được cho là sẽ trở về nhà để tiễn biệt cha. Gia đình dự kiến tổ chức tang lễ trong không khí riêng tư, đúng với mong muốn lúc sinh thời của Tạ Hiền.

Tạ Hiền có phong cách thời trang ấn tượng ở tuổi xế chiều. (Ảnh: Weibo)

Sina đưa tin, nam diễn viên Tạ Hiền qua đời hưởng thọ 89 tuổi, trong hơn 70 năm sự nghiệp ông tham gia nhiều tác phẩm và nổi tiếng suốt nhiều năm, tài sản được cho là đạt tới một tỷ HKD (khoảng 127 triệu USD), chỉ tính riêng bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu đã có giá trị lên tới 100 triệu HKD (khoảng 12,7 triệu USD).



Theo HK01, Tạ Hiền đã chuẩn bị sẵn di chúc tại Bệnh viện Hòa Duyên, Hong Kong, Trung Quốc, để tránh xảy ra tranh chấp tài sản. Theo di chúc, 90% tài sản ông Tạ Hiền trao lại cho hai cháu trai là Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Phần còn lại được chia đều cho hai anh em Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như "Tuyết sơn phi hồ", "Thiên Long Bát Bộ", "Anh hùng xạ điêu", "Đội bóng Thiếu Lâm", "Thần bài". Vai diễn thần bài Long Tứ của ông trong bộ phim "Thần bài" đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.