Justin Bieber, Madonna và Shakira biểu diễn tại Chung kết FIFA World Cup 2026

FIFA và Global Citizen sẽ tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup FIFA vào ngày 20/7 (giờ Việt Nam) tại Sân vận động New York New Jersey. Bên cạnh Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, chương trình biểu diễn kéo dài 11 phút sẽ có sự góp mặt của Burna Boy, Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22 cùng với Coldplay...

“Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA kết nối cả thế giới theo cách mà không điều gì khác có thể làm được. Tôi rất biết ơn khi được tham gia chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ này và càng biết ơn hơn khi biết rằng nó đang giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới”, Justin Bieber chia sẻ.

Chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ được tổ chức nhằm ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, quỹ này đang nỗ lực gây quỹ 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới. Quỹ đã gây quỹ được 50 triệu USD và sẽ trích 1 USD từ mỗi vé bán ra cho các trận đấu World Cup để quyên góp cho giải đấu.

Shakira biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. (Ảnh: AP/Eduardo Verdugo)

Trước đó, tại sự kiện khai mạc FIFA World Cup 2026 ngày 13/6, Lisa (BLACKPINK) đã có một tiết mục biểu diễn trước trận đấu khai mạc giữa Mỹ và Paraguay tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ. Cô đã mang ca khúc "Goals", một bài hát trong album chính thức của giải đấu, lên sân khấu.

Lisa có giọng hát live ổn định và màn trình diễn rực rỡ của cô cùng với một nhóm vũ công đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Lisa chính thức trở thành thành viên đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026.

Hình ảnh Lisa tại sự kiện khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Yonhap News.

Còn tại lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 12/6 tại Thành phố Mexico, ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE cũng đã lên sân khấu. Cô đã trình diễn bài hát "DNA", bài hát chủ đề chính thức của World Cup năm nay, góp phần khởi động giải đấu. Còn ca sĩ Shakira đã trình diễn bài hát "Dai Dai", bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026, cùng với Burna Boy.

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