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Trần Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

Thứ bảy, 10:02 27/06/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét ngày càng thăng hạng sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Tiểu Vy - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng loạt ảnh mới vô cùng quyến rũ.

Tiểu Vy - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh lần này, Tiểu Vy diện một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, điểm xuyết là chi tiết ren xuyên thấu táo bạo ở phần eo và ngực cắt xẻ sâu.

Tiểu Vy - vẻ đẹp rạng ngời của năm 2026 - Ảnh 1.

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự chú ý với bộ ảnh mới được thực hiện trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An. Nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang quyến rũ của nàng hậu nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Tiểu Vy - Ảnh 3.

Tiểu Vy lựa chọn trang phục gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ. Những năm gần đây, Tiểu Vy không chỉ ghi dấu ấn trong các hoạt động giải trí mà còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ phong cách thời trang ngày càng đa dạng.

Tiểu Vy - Ảnh 4.

Tại sự kiện thời trang mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp và thần thái trên sàn diễn thời trang.

Tiểu Vy - Ảnh 5.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tại buổi ra mắt dự án phim "Ốc mượn hồn" vừa qua. Trong sự kiện này, nhan sắc và phong thái của cô trở thành tâm điểm của chú ý.

Tiểu Vy - Ảnh 6.

Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, Tiểu Vy còn được đánh giá cao bởi sự linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Nàng hậu thường lựa chọn các thiết kế váy cắt xẻ đầy tinh tế, giúp tôn lên đường cong cơ thể.

Tiểu Vy - Ảnh 7.

Sau 8 năm đăng quang, Tiểu Vy đang ngày càng hoàn thiện hình ảnh, giúp cô giữ được sức hút ổn định trong lòng công chúng.

Tiểu Vy sinh năm 2000, cao 1,74m đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ lúc đăng quang đến nay phong độ nhan sắc của Tiểu Vy chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)

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