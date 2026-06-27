Trần Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26
GĐXH - Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét ngày càng thăng hạng sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)
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