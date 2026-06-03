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'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37

Thứ tư, 12:23 03/06/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục "gây bão" trên mạng xã hội với loạt ảnh bikini khoe 3 vòng nóng bỏng, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 1.

Ngọc Trinh tiếp tục đường đua sắc đẹp khẳng định vị trí "nữ hoàng nội y" khi tung bộ ảnh bikini nuột nà đến từng đường nét.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 2.

Ngọc Trinh diện bộ bikini màu đỏ khoe triệt để đường cong nóng bỏng và vòng eo con kiến.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 3.

Nhờ phong cách quyến rũ và hình ảnh gắn liền với các bộ ảnh nội y, cô được nhiều người biết đến với biệt danh “Nữ hoàng nội y”.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 4.

Vòng eo con kiến của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ, khen ngợi cô đang dần lấy lại sắc vóc như thời đỉnh cao.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 5.

Thời gian gần đây Ngọc Trinh có sự thay đổi về phong cách thời trang, cô đang nỗ lực để giảm cân về mức như mong muốn.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 6.

Phong cách thời trang của Ngọc Trinh táo bạo và mạnh mẽ, khác hẳn so với trước đây.

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 7.

Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27/9/1989 tại Trà Vinh. Bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, cô dần được công chúng biết đến nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách gợi cảm.

(Ảnh FB nhân vật)

Ngọc Trinh khi diện bikini nhỏ xíu, CĐM chỉ biết xuýt xoa - Ảnh 8.Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

GĐXH - Ở tuổi 32, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

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Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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