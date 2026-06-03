'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37

1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Thụy Vân mới đây tiết lộ cô đã ngừng dẫn chương trình Chuyển động 24h và chuyển sang công tác tại một ban khác của VTV. Trên sóng truyền hình, ngoài lối dẫn chuyên nghiệp, cô còn gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút.