Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top con giáp thích gây gổ khi yêu nhưng lại rất chung thủy và nồng nhiệt

Thứ hai, 18:23 06/04/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, có 3 con giáp nổi tiếng thích gây gổ trong tình yêu nhưng lại sở hữu trái tim chân thành, cuồng nhiệt, khiến người bên cạnh vừa yêu vừa giận, khó lòng rời xa.

Con giáp Mão: Lãng mạn nhưng dễ hờn dỗi

Top con giáp thích gây gổ khi yêu nhưng lại rất chung thủy và nồng nhiệt - Ảnh 1.

Con giáp Mão có thể buồn vì một chi tiết nhỏ như đối phương quên món ăn yêu thích hay một lời chào chưa đủ ấm áp. Ảnh minh họa

Người thuộc con giáp Mão nổi tiếng là những người tình lãng mạn, tinh tế và nhạy cảm. 

Trong tình yêu, họ luôn dành trọn tâm huyết, thích tạo bất ngờ nhỏ và dùng những lời nói dịu dàng để vun đắp cảm xúc. 

Con giáp này luôn mong muốn mối quan hệ của mình giống như trong phim, nơi mỗi ngày đều tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.

Tuy nhiên, chính vì đặt kỳ vọng cao nên khi thực tế không như mong đợi, con giáp Mão dễ rơi vào trạng thái khó chịu. 

Họ có thể buồn vì một chi tiết nhỏ như đối phương quên món ăn yêu thích hay một lời chào chưa đủ ấm áp. 

Những điều tưởng chừng vụn vặt lại khiến người tuổi Mão dễ nổi nóng và tạo ra những cuộc cãi vã nhẹ.

Dẫu vậy, bản chất của con giáp này vẫn là người tốt bụng và chân thành. Sau khi bình tĩnh, họ thường chủ động làm hòa bằng ánh mắt dịu dàng hoặc lời xin lỗi đầy tình cảm. 

Điều người tuổi Mão thực sự cần là cảm giác an toàn và sự khẳng định từ đối phương. 

Khi được thấu hiểu, con giáp này sẽ trở nên dịu dàng, trung thành và sẵn sàng thay đổi để vun đắp tình yêu lâu dài.

Con giáp Tỵ: Cuồng nhiệt nhưng đầy bất an

Top con giáp thích gây gổ khi yêu nhưng lại rất chung thủy và nồng nhiệt - Ảnh 2.

Khi đã tin tưởng, con giáp Tỵ lại trở thành người yêu vô cùng cuồng nhiệt. Họ sẵn sàng hy sinh, nỗ lực và đồng hành lâu dài. Ảnh minh họa

Con giáp Tỵ mang vẻ ngoài bí ẩn, điềm tĩnh nhưng bên trong lại là trái tim nồng nhiệt. Với họ, tình yêu là nguồn năng lượng quan trọng, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và rực rỡ hơn. 

Chính vì coi trọng tình cảm nên người tuổi Tỵ thường đặt nhiều kỳ vọng và dễ trở nên bướng bỉnh.

Trong mối quan hệ, con giáp này thường xuyên đặt câu hỏi về tình cảm của đối phương. Dù đã nhận được sự khẳng định, họ vẫn có xu hướng nghi ngờ và cảm thấy chưa đủ. 

Điều này xuất phát từ sự nhạy cảm và nỗi sợ bị tổn thương. Trái tim người tuổi Tỵ như được bao bọc bởi lớp vỏ cứng, chỉ khi nhận được sự bao dung và thấu hiểu, họ mới thực sự mở lòng.

Khi đã tin tưởng, con giáp Tỵ lại trở thành người yêu vô cùng cuồng nhiệt. Họ sẵn sàng hy sinh, nỗ lực và đồng hành lâu dài. 

Những lần tranh cãi của họ thường bắt nguồn từ sự lo lắng và mong muốn giữ chặt tình yêu. 

Vì vậy, dù đôi lúc khiến đối phương mệt mỏi, nhưng tình cảm chân thành của con giáp này vẫn khiến người bên cạnh khó lòng buông bỏ.

Con giáp Thân: Hài hước nhưng cảm xúc thất thường

Top con giáp thích gây gổ khi yêu nhưng lại rất chung thủy và nồng nhiệt - Ảnh 3.

Con giáp Thân có thể khiến đối phương bật cười vì sự hài hước, nhưng ngay sau đó lại giận dỗi vì một câu nói vô tình. Ảnh minh họa

Người thuộc con giáp Thân có tính cách hoạt bát, linh hoạt và giàu cảm xúc. Trong tình yêu, họ mang đến sự tươi mới, sáng tạo và đầy bất ngờ. 

Tuy nhiên, chính sự nhạy cảm và thẳng thắn khiến con giáp này dễ thay đổi tâm trạng, từ vui vẻ sang buồn bã chỉ trong thời gian ngắn.

Con giáp Thân có thể khiến đối phương bật cười vì sự hài hước, nhưng ngay sau đó lại giận dỗi vì một câu nói vô tình. 

Họ không giỏi che giấu cảm xúc và thường bộc lộ tất cả suy nghĩ của mình. Những cuộc cãi vã đôi khi đến nhanh nhưng cũng qua nhanh, bởi bản chất người tuổi Thân không để bụng lâu.

Dù hay gây gổ, con giáp này vẫn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự thú vị cho mối quan hệ.

 Tình yêu của họ giống như một hành trình nhiều màu sắc, có lúc ồn ào, có lúc lắng dịu nhưng luôn tràn đầy sức sống. 

Ở bên người tuổi Thân, đối phương sẽ vừa được tận hưởng tiếng cười, vừa cảm nhận tình cảm sâu sắc.

3 con giáp khiến chuyện tình luôn dậy sóng

Có thể thấy, ba con giáp tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Thân đều có điểm chung là dễ gây gổ trong tình yêu nhưng xuất phát từ cảm xúc chân thành. 

Sự bướng bỉnh của con giáp tuổi Mão, sự bất an của con giáp tuổi Tỵ hay sự thất thường của con giáp tuổi Thân đều khiến mối quan hệ trở nên nhiều cung bậc. 

Chính những lúc giận hờn rồi làm hòa ấy lại khiến tình yêu thêm đậm sâu, khó quên.

Nếu người bạn yêu thuộc một trong những con giáp này, hãy chuẩn bị cho hành trình tình cảm đầy màu sắc. 

Có thể sẽ có những lần tranh cãi, giận dỗi, nhưng đổi lại là sự chân thành và cuồng nhiệt. Và chính điều đó khiến tình yêu với những con giáp này luôn vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt, khiến người ta "vừa yêu vừa hận" nhưng không thể rời xa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Càng điềm tĩnh càng dễ thành công: 4 con giáp lặng lẽ nhưng tài lộc vượng dần

GĐXH - Không phải ai thành công cũng ồn ào hay phô trương. Những con giáp dưới đây chọn cách bước đi chậm rãi, bền bỉ và âm thầm tích lũy.

Theo Toutiao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Cùng chuyên mục

Sau khi nghỉ hưu, đừng để ai biết tình trạng của bạn, đặc biệt là 3 điều này

Sau khi nghỉ hưu, đừng để ai biết tình trạng của bạn, đặc biệt là 3 điều này

Gia đình - 18 phút trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những người thực sự khôn ngoan đều học cách sống âm thầm: không phô trương, không khoe khoang, không than vãn. Đặc biệt là 3 điều sau đây, càng nên hạn chế để người khác biết.

Phúc không tự đến: 4 điều âm thầm giúp vận khí của bạn tốt lên mỗi ngày

Phúc không tự đến: 4 điều âm thầm giúp vận khí của bạn tốt lên mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Vận khí không phải do may mắn mà đến từ thói quen sống mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều đơn giản như giữ tâm thái tích cực, biết ơn và sống tử tế, cuộc sống của bạn sẽ dần thay đổi theo hướng tốt hơn.

Điểm cộng lớn nhất của 12 cung hoàng đạo trong mắt người khác

Điểm cộng lớn nhất của 12 cung hoàng đạo trong mắt người khác

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo sở hữu một ưu điểm nổi bật, giúp họ tỏa sáng trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Làm được điều này, con dâu kiểu gì cũng được mẹ chồng yêu quý

Làm được điều này, con dâu kiểu gì cũng được mẹ chồng yêu quý

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Để được mẹ chồng yêu quý không cần quá hoàn hảo, chỉ cần biết cách cư xử tinh tế. Những hành động đơn giản dưới đây có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ hòa hợp và bền vững trong gia đình.

Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ

Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Quyết định cho vợ cũ thừa kế tài sản của cụ ông khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, khi câu chuyện phía sau được tiết lộ, ai nấy đều hiểu lựa chọn này của ông.

Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò

Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời.

Lấy lại lương hưu của mình sau nhiều năm chu cấp: Con trai nói một câu khiến tôi nhìn rõ lòng con

Lấy lại lương hưu của mình sau nhiều năm chu cấp: Con trai nói một câu khiến tôi nhìn rõ lòng con

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi nhận ra rằng giữ lại lương hưu cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách tự bảo vệ mình khi tuổi già ập đến.

4 cung hoàng đạo bướng bỉnh 'có tiếng': Biết sai vẫn không chịu sửa

4 cung hoàng đạo bướng bỉnh 'có tiếng': Biết sai vẫn không chịu sửa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này hiểu rất rõ khuyết điểm của mình, thậm chí từng được góp ý nhiều lần nhưng vẫn "bảo thủ đến cùng", khó thay đổi.

Về hưu, có trong tay 1 căn nhà, 1 mảnh đất và 1,2 tỷ tiền tiết kiệm nhưng vợ chồng vẫn tranh cãi về chuyện: Nên sống ở đâu?

Về hưu, có trong tay 1 căn nhà, 1 mảnh đất và 1,2 tỷ tiền tiết kiệm nhưng vợ chồng vẫn tranh cãi về chuyện: Nên sống ở đâu?

Gia đình - 1 ngày trước

Ông chẳng chịu bà mà bà cũng chẳng chịu ông.

Đám cưới của tôi có 500 khách, trong đó hơn 400 người tôi không quen

Đám cưới của tôi có 500 khách, trong đó hơn 400 người tôi không quen

Gia đình - 1 ngày trước

Là nhân vật chính, vợ chồng tôi cầm ly đến từng bàn tiệc trong đám cưới của mình, nhưng oái oăm là với cả cô dâu chú rể, phần lớn khách mời đều xa lạ.

Xem nhiều

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

Nuôi dạy con

GĐXH - Một đứa trẻ ưu tú - biết kiểm soát cảm xúc, kỷ luật, tự tin và giàu lòng nhân ái - không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình gieo trồng kiên trì từ nền tảng gia đình.

4 cung hoàng đạo bướng bỉnh 'có tiếng': Biết sai vẫn không chịu sửa

4 cung hoàng đạo bướng bỉnh 'có tiếng': Biết sai vẫn không chịu sửa

Gia đình
7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâu

7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâu

Chuyện vợ chồng
Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêu

Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêu

Chuyện vợ chồng
Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top