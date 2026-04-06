Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ
GĐXH - Quyết định cho vợ cũ thừa kế tài sản của cụ ông khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, khi câu chuyện phía sau được tiết lộ, ai nấy đều hiểu lựa chọn này của ông.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh quyền thừa kế tài sản, mà còn là bài học sâu sắc về tình thân và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ.
Biến cố gia đình và cuộc hôn nhân thứ hai dang dở
Ông Tôn (Trung Quốc) kết hôn năm 1987 và có một con trai tên Đại Long. Khi cậu bé mới 10 tuổi, mẹ qua đời vì bạo bệnh, để lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau.
Nhiều năm sau, ông Tôn quyết định tái hôn với bà Vân. Cuộc hôn nhân thứ hai ban đầu giúp ông vơi đi nỗi cô đơn, nhưng do khác biệt quan điểm, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng ly hôn chỉ sau vài năm chung sống.
Sau khi ly hôn, ông Tôn sống cùng con trai. Một thời gian sau, căn nhà của hai cha con nằm trong diện giải phóng mặt bằng.
Gia đình được đền bù 200.000 NDT cùng một căn nhà 80m² ở ngoại ô. Cuộc sống tưởng như ổn định, nhưng biến cố lớn xảy ra khi ông Tôn lâm bệnh nặng ở tuổi 76.
"Có con trai cũng như không" – nỗi thất vọng dẫn đến quyết định thừa kế
Trong thời gian nằm viện, điều khiến ông Tôn đau lòng không phải là bệnh tật mà là thái độ thờ ơ của con trai. Đại Long chỉ mang cơm đến rồi rời đi, không chăm sóc hay túc trực.
Khi viện phí tăng cao, ông Tôn nhờ con trai hỗ trợ tài chính nhưng bị từ chối.
Số tiền đền bù trước đó gần như đã cạn, ông Tôn buộc phải nhờ đến bạn bè và người thân nhưng họ chỉ giúp được một phần nhỏ.
Không còn lựa chọn, ông liên lạc với người vợ cũ. Hai người đạt thỏa thuận, bà Vân sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc y tế và lo hậu sự, đổi lại bà sẽ được thừa kế căn nhà sau khi ông qua đời.
Sau vài năm chống chọi bệnh tật, ông Tôn qua đời. Bà Vân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã cam kết và bắt đầu làm thủ tục thừa kế căn nhà.
Tranh chấp thừa kế giữa vợ cũ và con trai
Khi bà Vân tiến hành thủ tục thừa kế, Đại Long lập tức phản đối. Anh cho rằng mình là con trai duy nhất nên có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của cha.
Tranh chấp buộc hai bên phải đưa vụ việc ra tòa án giải quyết.
Tại tòa, Đại Long khẳng định đã làm tròn nghĩa vụ chăm sóc cha và thậm chí còn chi trả viện phí. Trong khi đó, bà Vân chỉ đề nghị tòa xem xét thỏa thuận thừa kế giữa bà và ông Tôn.
Sau khi xem xét, tòa án xác định thỏa thuận thừa kế tài sản giữa ông Tôn và bà Vân có hiệu lực pháp lý. Bà Vân đã thực hiện đúng nghĩa vụ chăm sóc và lo hậu sự nên có quyền nhận tài sản theo cam kết.
Ngay cả khi con trai chứng minh đã hỗ trợ cha, điều đó cũng không làm thay đổi hiệu lực thỏa thuận thừa kế đã ký.
Phán quyết cuối cùng về quyền thừa kế
Cuối cùng, tòa án tuyên bà Vân là người thừa kế hợp pháp căn nhà 80m². Đại Long nhiều lần kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ.
Phán quyết này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đồng thời cũng đồng tình khi hiểu rõ hoàn cảnh.
Câu chuyện cho thấy, quyền thừa kế không chỉ phụ thuộc vào quan hệ huyết thống mà còn dựa trên sự chăm sóc, trách nhiệm và các thỏa thuận hợp pháp.
Tuổi già của cha mẹ không chỉ cần tài sản mà cần sự quan tâm thực sự từ con cái. Khi điều đó không còn, quyết định thay đổi người thừa kế cũng là điều dễ hiểu và đầy xót xa.
Bài viết là câu chuyện của ông Tôn (82 tuổi ở Trung Quốc) được nhiều người chia sẻ trên trang tin Toutiao.
