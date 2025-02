Trí tuệ nhân tạo có thể giúp phát hiện dị tật tim bẩm sinh

AI cải thiện đáng kể khả năng phát hiện dị tật tim bẩm sinh

Những phát hiện này được báo cáo tại hội nghị của Hiệp hội Y học Mẹ và Thai nhi ở Denver, phân tích siêu âm trước sinh bằng AI có thể phát hiện dị tật tim nhanh hơn và chính xác hơn so với việc bác sĩ tự đánh giá các xét nghiệm.

Tiến sĩ Jennifer Lam Rachlin, Giám đốc Khoa siêu âm tim thai nhi tại Carnegie Imaging for Women ở Mount Sinai West, New York cho biết: "Phần mềm dựa trên AI đã cải thiện đáng kể khả năng phát hiện siêu âm nghi ngờ dị tật tim bẩm sinh không chỉ cho các bác sĩ sản phụ khoa mà còn cho các bác sĩ chuyên khoa y học bà mẹ và thai nhi. Điều này có tác động to lớn đến kết quả điều trị ở trẻ sơ sinh và có khả năng thay đổi hoạt động lâm sàng".

Phân tích siêu âm có hỗ trợ AI giúp nâng cao khả năng phát hiện dị tật tim bẩm sinh ở thai nhi. Ảnh minh họa.



Các nhà nghiên cứu cho biết, cứ 4 trẻ sinh ra bị dị tật tim thì có khoảng 1 trẻ bị dị tật tim nghiêm trọng cần phải phẫu thuật hoặc điều trị y tế khác trong năm đầu đời. Siêu âm trước khi sinh có thể cung cấp cảnh báo sớm quan trọng về các dị tật tim.

Đối với nghiên cứu này, một nhóm gồm 14 bác sĩ sản phụ khoa và chuyên gia y khoa về mẹ và thai nhi đã xem xét ngẫu nhiên 200 siêu âm trước khi sinh được thu thập từ 11 bệnh viện ở hai quốc gia. Các bác sĩ có kinh nghiệm làm việc từ một năm đến hơn ba mươi năm. Đôi khi các bác sĩ được AI hỗ trợ trong quá trình phân tích siêu âm, đôi khi không.

Kết quả cho thấy, hệ thống AI đã cải thiện đáng kể khả năng phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh của bác sĩ. AI đã hỗ trợ đánh giá của bác sĩ bất kể số năm kinh nghiệm hay được đào tạo trong chuyên khoa mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ cũng trở nên tự tin hơn trong việc phát hiện các khuyết tật tim khi được AI hỗ trợ và họ mất ít thời gian hơn để xác định xem một trường hợp có đáng nghi ngờ hay không.

Dị tật tim bẩm sinh cần được phát hiện can thiệp sớm

Dị tật tim bẩm sinh là một trong những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh. Việc phát hiện sớm dị tật này là vô cùng quan trọng. Nhiều trường hợp dị tật tim bẩm sinh có thể được điều trị thành công nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Việc phát hiện muộn có thể làm giảm cơ hội sống sót của trẻ. Trẻ được phát hiện và điều trị sớm thường có sức khỏe tốt hơn, phát triển bình thường hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với trẻ không được phát hiện hoặc điều trị muộn.

Dị tật tim bẩm sinh ở trẻ cần được phát hiện can thiệp sớm.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, các khuyết tật tim bẩm sinh là những bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của tim xuất hiện khi sinh ra. Chúng có thể bao gồm các khuyết tật van tim, khuyết tật vách ngăn tâm nhĩ và tâm thất, hẹp van tim , bất thường cơ tim và các khuyết tật khác có thể gây nguy hiểm hoặc thậm chí tử vong.

Những khiếm khuyết như vậy xảy ra khi một sự cố xảy ra trong quá trình phát triển tim ngay sau khi thụ thai, thường là trước khi người mẹ biết rằng mình đang mang thai.

Khuyết tật tim bẩm sinh thường được chẩn đoán ở trẻ sơ sinh hoặc thậm chí trước khi sinh nhưng một số khuyết tật khó phát hiện hơn và có thể không được chẩn đoán cho đến tận sau này trong thời thơ ấu, thậm chí là trưởng thành. Đối với trẻ bị khuyết tật tim bẩm sinh cần phải theo dõi thường xuyên bởi bác sĩ tim mạch.