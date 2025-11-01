Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừa

Nhiễm trùng đường tiết niệu là tác dụng phụ cực kỳ phổ biến của quan hệ tình dục đối với nữ giới và người ta cho rằng, ma sát của giao hợp âm đạo giúp vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bàng quang qua niệu đạo.

Khi bị nhiễm trùng tiểu, các mô trong đường tiết niệu trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng hơn, vì vậy, ngay cả những áp lực nhỏ trong quá trình quan hệ tình dục qua âm đạo cũng có thể gây ra cảm giác đau đớn.

Bởi vì có nhiều rủi ro như vậy, khi gặp thắc mắc liệu mắc viêm tiết niệu có quan hệ được không, các bác sĩ thường khuyên nên tránh quan hệ tình dục trong thời gian mắc bệnh để bảo vệ bản thân và nửa còn lại tốt hơn. Bởi khi đó, cơ quan sinh dục của họ đã bị tổn thương một phần và quan hệ tình dục có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra đau rát, chảy máu và nguy cơ lây lan viêm nhiễm sang các bộ phận khác của cơ quan sinh dục.

Người mắc viêm đường tiết niệu thường không nên tiếp tục quan hệ tình dục.

Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể truyền nhiễm sang bạn đời, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tái phát bệnh, gây viêm nhiễm ngược. Cả người mắc bệnh và bạn đời đều có thể thấy khó chịu và mất hứng thú khi quan hệ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai bên.

Khi gặp các triệu chứng của bệnh, người bệnh nên đi khám để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Viêm đường tiết niệu có thể được chữa khỏi nếu bệnh nhân tích cực điều trị.