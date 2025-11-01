Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừa
GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.
Nhiễm trùng đường tiết niệu là tác dụng phụ cực kỳ phổ biến của quan hệ tình dục đối với nữ giới và người ta cho rằng, ma sát của giao hợp âm đạo giúp vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bàng quang qua niệu đạo.
Khi bị nhiễm trùng tiểu, các mô trong đường tiết niệu trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng hơn, vì vậy, ngay cả những áp lực nhỏ trong quá trình quan hệ tình dục qua âm đạo cũng có thể gây ra cảm giác đau đớn.
Bởi vì có nhiều rủi ro như vậy, khi gặp thắc mắc liệu mắc viêm tiết niệu có quan hệ được không, các bác sĩ thường khuyên nên tránh quan hệ tình dục trong thời gian mắc bệnh để bảo vệ bản thân và nửa còn lại tốt hơn. Bởi khi đó, cơ quan sinh dục của họ đã bị tổn thương một phần và quan hệ tình dục có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra đau rát, chảy máu và nguy cơ lây lan viêm nhiễm sang các bộ phận khác của cơ quan sinh dục.
Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể truyền nhiễm sang bạn đời, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tái phát bệnh, gây viêm nhiễm ngược. Cả người mắc bệnh và bạn đời đều có thể thấy khó chịu và mất hứng thú khi quan hệ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai bên.
Khi gặp các triệu chứng của bệnh, người bệnh nên đi khám để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Viêm đường tiết niệu có thể được chữa khỏi nếu bệnh nhân tích cực điều trị.
Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.
Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi “lên đỉnh” và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàngPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơnPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
3 cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhânPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
Ngôn ngữ cơ thể – bí mật kết nối cảm xúc vợ chồng mà ít ai để ýPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cho rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm ở giao tiếp bằng lời nói – nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ chân thành. Nhưng các nhà khoa học lại khẳng định: ngôn ngữ cơ thể mới là thứ quyết định cảm xúc thật sự giữa hai người. Đôi khi, một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, hay cách ta ngồi gần nhau còn nói lên nhiều hơn ngàn lời yêu thương.
Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.
Không phải chỉ ở trên giường - Bí mật của những cặp đôi hạnh phúc lâu dàiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong khi nhiều người cho rằng "bí quyết giữ lửa" nằm ở sự hòa hợp trong phòng ngủ, thì các chuyên gia tâm lý hôn nhân lại khẳng định: những cặp đôi hạnh phúc nhất là những người biết kết nối cảm xúc ngoài giường ngủ. Chính những điều giản dị ngoài đời sống hàng ngày — một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh nhìn trìu mến — mới là nền móng vững chắc nuôi dưỡng đam mê và tình yêu dài lâu.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.