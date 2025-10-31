Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.
Cơ thể có thể cảm thấy khó chịu sau cực khoái do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự sụt giảm hormone đột ngột, căng thẳng sinh lý, mệt mỏi, hoặc các phản ứng dị ứng hiếm gặp. Cảm giác này có thể biểu hiện dưới dạng buồn bã, lo lắng, mệt mỏi, đau nhức hoặc các triệu chứng giống cúm, thường chỉ là tạm thời nhưng đôi khi có thể kéo dài.
Erin Basler-Francis, Giám đốc nội dung và thương hiệu tại Trung tâm khoái cảm và sức khỏe tình dục, một tổ chức giáo dục tình dục phi lợi nhuận ở Rhode Island cho biết, sau khi “chuyện ấy” kết thúc, não bạn mới tiết ra những hóa chất thúc đẩy giảm căng thẳng, thư giãn và cuối cùng là giấc ngủ. Hormone Prolactin là nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu sau khi đạt cực khoái, cũng như khởi phát buồn ngủ.
Năm 2015, Sexual Medicine công bố nghiên cứu tập trung vào 230 nữ sinh viên đại học ở Australia, từ 18 đến 55 tuổi. Kết quả, 46% nữ sinh cho biết đã từng trải qua cảm giác trầm cảm, chán nản sau quan hệ tình dục.
Đặc biệt, khoảng 5% chia sẻ họ đã có các triệu chứng tiêu cực trong nhiều tháng, dù chuyện yêu với đối tác vẫn diễn ra bình thường, không gặp trục trặc.
Theo bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), khi phụ nữ yêu, một số nội tiết tố như dopamine (giúp tạo hưng phấn) trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên giảm khi kết thúc quan hệ tình dục.
“Sự sụt giảm sinh lý bất ngờ này có thể khiến con người rơi vào trạng thái trống rỗng, lo lắng hay sợ hãi. Mặt khác, việc thiếu hụt những hormone cũng có thể dẫn đến hội chứng loạn cảm giác sau khi quan hệ tình dục”, bác sĩ Thành chia sẻ trên Tạp chí Tri Thức.
