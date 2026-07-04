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Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Thứ bảy, 18:28 04/07/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, là hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nói trên.


Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master mang mã "JQK52", sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đại lý và con bạc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình cùng nhiều địa phương khác trên cả nước tổ chức và tham gia cá độ bóng đá. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.


Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 2.

Một số tang vật công an thu giữ - (ảnh CANB).

Đáng chú ý, chỉ tính từ khi giải bóng đá World Cup 2026 khởi tranh (từ ngày 12/6/2026 đến nay), tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc đã lên tới khoảng 350 tỷ đồng. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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