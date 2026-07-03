Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
GĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Liên quan vụ việc ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy, nam ca sĩ cho biết anh đã "mất tất cả" và có thể sẽ không còn cơ hội tiếp tục công việc như trước.
"Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng. Tôi mong rằng các bạn hãy nhìn nhận mọi thứ thật là nghiêm túc. Chúng ta hãy tránh xa ma túy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn", Phụ nữ mới dẫn lời nam ca sĩ trên VTV9 Digital.
Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM đã phát hiện, khám phá vụ án ma túy phức tạp, qua đó xử lý 48 người liên quan.
Ban đầu, từ nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K ở phường Chánh Hưng, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang (27 tuổi) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (31 tuổi) nghi là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.
Sau đó, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm người lợi dụng nơi lưu trú kín đáo để tổ chức sử dụng ma túy theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.
Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP đã tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 người.
Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy; 49 điện thoại di động; 4 máy tính bảng; 1 laptop và 14 xe gắn máy.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ). Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.
Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố 39 bị can và xử lý hành chính, đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 người liên quan.
Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
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