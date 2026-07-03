Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đến ma túy

Thông tin từ CAO, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) đã phát hiện, lập hồ sơ theo dõi đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K. Mở rộng rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) chính là đối tượng nghi vấn cung cấp nguồn hàng cho Quang để phân phối lại cho các con nghiện.

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng diện đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tinh vi tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CAO

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức triệt phá, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm ma túy các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA), nhiều dụng cụ sử dụng chất cấm, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ). Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý; xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 09 đối tượng.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ảnh: CAO

Tăng Nhật Tuệ là ai?

Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội). Anh từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt hơn một thập kỷ trước.

Anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Từ nhỏ, Tăng Nhật Tuệ theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sở hữu kho sáng tác đồ sộ. Anh đã sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Những sáng tác của anh từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Không chỉ sáng tác, Tăng Nhật Tuệ còn tự thể hiện nhiều ca khúc của mình. Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu ấn với khán giả ở vai trò diễn viên. Anh đã tham gia hơn 50 bộ phim khác nhau, trong đó có các phim như Bộ tứ 12A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì-tin.... Đặc biệt, bộ phim Ranh giới mà Tăng Nhật Tuệ đóng vai chính từng giành được giải Cánh diều bạc 2002.

Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò ông bầu của các nhóm nhạc như Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9.

Những năm qua, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông song Tăng Nhật Tuệ vẫn âm thầm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác. Đầu năm 2026, Tăng Nhật Tuệ tiếp tục được nhắc đến khi hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi.

Ở tuổi 40, Tăng Nhật Tuệ chọn cuộc sống kín tiếng, không còn xuất hiện trên truyền hình, tham gia nhiều gameshow và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Về đời tư, nam nhạc sĩ vẫn chọn cuộc sống độc thân và chưa từng công khai bất kì mối quan hệ nào.

Đầu tháng 7/2026, anh bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông bầu Tăng Nhật Tuệ lên tiếng về tin đồn gạ tình nam ca sĩ trẻ Chiều 16/2, ông bầu của Zero9 lên tiếng về tin đồn anh gạ tình, đánh đập cựu thành viên Minkook đang tràn ngập trên mạng xã hội.