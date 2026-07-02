Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình thị trường và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland.
Theo hồ sơ, Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 216 đường Trần Huy Liệu (tổ dân phố 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), do Dương Thế Mạnh (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại Tòa nhà Helios, số 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, địa điểm hoạt động kinh doanh thực tế của công ty lại đặt tại số 45 - 49 No.1A4 khu tái định cư phường Bồ Đề (Hà Nội).
Kết quả điều tra xác định, vào thời điểm tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh đã tổ chức nhập lậu một lô quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (tỉnh Lào Cai) với tổng khối lượng 5.574 kg, trị giá ước tính 1.426.693.746 đồng. Để hợp thức hóa số trái cây này tiêu thụ trong nước, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian lận thương mại nhằm trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan quản lý và kiểm dịch thực vật.
Mở rộng điều tra hệ thống sổ sách và dòng tiền của doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, Dương Thế Mạnh cùng các đồng phạm đã thực hiện trót lọt nhiều chuyến hàng lậu khác. Cụ thể, các đối tượng đã nhập lậu quả việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) với tổng khối lượng lên tới 13.086 kg.
Toàn bộ số việt quất nhập lậu này được Mạnh mua vào với giá dao động từ 300.000 đến 480.000 đồng/kg. Sau khi vận chuyển về Hà Nội và các tỉnh thành, đối tượng phân phối, đổ sỉ cho các chuỗi cửa hàng trái cây sạch và một số siêu thị lớn với giá từ 500.000 đến 700.000 đồng/kg để ăn chênh lệch. Tổng trị giá của số hàng hóa nhập lậu bị xác định là 9.616.364.737 đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam về tội "Buôn lậu" đối với 3 đối tượng bao gồm: Dương Thế Mạnh (Tổng Giám đốc Công ty Greenland); Tạ Vĩnh Quý; Dương Minh Công
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả Việt quất lớn nhất từ trước đến nay.
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