Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
Ngày 7/2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa truy bắt thành công Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001, trú tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, Nghệ An). Đây là bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và bỏ trốn sau khi cơ quan điều tra ban hành lệnh bắt tạm giam.
Theo kết quả điều tra, năm 2025, Nguyễn Đình Hiếu cấu kết với Nguyễn Thị Vinh (SN 1980, trú tại xóm Bắc Châu, xã Vân Tụ, Nghệ An) tổ chức, môi giới cho 5 công dân thường trú tại Nghệ An xuất cảnh từ Việt Nam sang châu Âu với mục đích trốn ở lại để lao động bất hợp pháp.
Ngày 4/5, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hiếu về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Tuy nhiên, thay vì chấp hành quyết định của cơ quan điều tra, Hiếu lẩn trốn khỏi địa phương. Dù cơ quan điều tra nhiều lần gặp gỡ, vận động người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú, Hiếu vẫn tiếp tục bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đình Hiếu liên tục thay đổi nơi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, ngày 25/6, khi xác định được nơi lẩn trốn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An tổ chức bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu.
Hiện, bị can đã bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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