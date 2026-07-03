Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.
Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.
Với vai trò là giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó với kiến thức chuyên môn Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.
Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định. Tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.
Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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