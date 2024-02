Trở về quê nhà đón Tết cổ truyền, hàng trăm lao động xa quê ở Tuyên Quang được thay dầu, nhận nước uống 0 đồng

Do đó, để chia sẻ những khó khăn, giúp người dân di chuyển được an toàn, thuận lợi và thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an huyện Yên Sơn và một số mạnh thường quân trên địa bàn tổ chức chương trình tiếp sức, đồng hành với người tham gia giao thông về quê an toàn, đón Tết bình an bên gia đình.