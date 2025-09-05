Trở về Trái đất sau gần 300 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia vừa tuyên bố quyết định bất ngờ

Mới đây, NASA đã thông báo về việc nghỉ hưu bất ngờ của phi công kiêm phi hành gia Butch Wilmore. Sự nghiệp 25 năm của ông tại NASA là chuỗi ngày cống hiến không ngừng nghỉ, cùng những chuyến bay thành công trên bốn tàu vũ trụ khác nhau. Cái tên của ông được chú ý toàn cầu sau chuyến mắc kẹt lịch sử ngoài không gian cùng với đồng nghiệp Suni Williams 287 ngày.

5 tháng sau khi trở về Trái đất, phi hành gia Wilmore tuyên bố nghỉ hưu.

Tốt nghiệp Trường Phi công Thử nghiệm Hải quân Mỹ, Wilmore đã tích lũy 464 ngày trong không gian kể từ khi được NASA tuyển chọn vào năm 2000. Đại úy Hải quân Mỹ Wilmore đã bay trên tàu con thoi Atlantis năm 2009, tàu Soyuz của Roscosmos năm 2014, tàu Starliner của Boeing năm 2024 và gần đây nhất là trở về Trái đất trên tàu Dragon của SpaceX. Ngoài ra, ông còn thực hiện 5 chuyến đi bộ ngoài không gian, với tổng thời gian 32 giờ bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Giám đốc tạm quyền của Trung tâm Vũ trụ Johnson (Houston), ông Steve Koerner, đã dành những lời tri ân sâu sắc cho cống hiến của Wilmore. Ông Koerner khẳng định: "Cam kết của Butch với sứ mệnh của NASA và sự tận tâm với công cuộc khám phá không gian của con người thực sự là tấm gương sáng. Tinh thần kiên cường của ông sẽ tiếp tục tác động và truyền cảm hứng cho lực lượng lao động tại Johnson, các nhà thám hiểm tương lai và cả quốc gia trong nhiều thế hệ. Thay mặt Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, chúng tôi xin cảm ơn Butch vì sự phục vụ của ông."

Không chỉ tài năng về kỹ thuật, Wilmore còn là một phi hành gia giàu kinh nghiệm thích ứng. Di sản của ông trải dài qua nhiều thập kỷ, góp phần thúc đẩy các chuyến bay vũ trụ có người lái trong nhiều sứ mệnh khác nhau. Ông là một trong số ít phi hành gia đã bay trên cả tàu vũ trụ cũ và thương mại của NASA, giúp xác nhận các hệ thống quan trọng cho các chuyến bay vũ trụ dài hạn của con người.

Ông Wilmore nghỉ hưu ở tuổi 62.

Chuyến bay gần đây nhất của Wilmore trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing vào ngày 5/6/2024 đánh dấu sứ mệnh thử nghiệm chuyến bay có người lái đầu tiên. Trong sứ mệnh này, phi hành đoàn đã hỗ trợ gỡ bỏ một cụm ăng-ten tần số vô tuyến và thu thập mẫu để phân tích từ phòng thí nghiệm Destiny và khoang điều áp Quest.

Joe Acaba, Giám đốc Văn phòng Phi hành gia tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, Butch đã thể hiện xuất sắc về mặt kỹ thuật những gì được yêu cầu ở một phi hành gia. Sự thành thạo các hệ thống phức tạp, cùng với khả năng thích ứng và cam kết vững chắc với sứ mệnh của NASA, đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Khi bước sang chương mới này, sự cống hiến đó chắc chắn sẽ tiếp tục thể hiện trong bất cứ điều gì anh ấy quyết định làm tiếp theo."

Suni Williams và Butch Wilmore được giải cứu nhờ tảu SpaceX vào ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Wilmore tâm sự về niềm đam mê khám phá vũ trụ từ những ngày đầu tiên: "Ngay từ những ngày đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi những điều kỳ diệu của tạo hóa, luôn nhìn lên bầu trời với sự tò mò vô hạn. Sự tò mò này đã đưa tôi lên bầu trời và cuối cùng là đến không gian, nơi vẻ đẹp hùng vĩ của vũ trụ phản chiếu vinh quang của Đấng tạo hóa theo những cách mà ngôn từ khó diễn tả hết. Ngay cả khi tôi mạo hiểm vượt ra ngoài giới hạn của Trái đất, tôi vẫn luôn hòa hợp với vẻ đẹp và ý nghĩa của thế giới bên dưới, nhận ra cùng một thiết kế phức tạp hiển hiện giữa các vì sao cũng được dệt nên trong kết cấu của sự sống ở quê nhà."

Việc nghỉ hưu của Wilmore đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tiên phong trong các sứ mệnh phi hành gia đa nền tảng của NASA và quá trình xác nhận ban đầu của các chuyến bay vũ trụ thương mại.