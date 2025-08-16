Trúng số hơn 9.000 tỷ đồng, người may mắn muốn mua ngay máy cắt cỏ

Theo ABC News ngày 14/8, lễ trao giải cho người trúng số lớn nhất lịch sử bang Virginia mới đây đã diễn ra tại trụ sở công ty xổ số bang ở Richmond.

Ảnh minh họa: Fox News

Tấm vé may mắn được mua tại cửa hàng E&C Mid Atlantic ở Burgess, giúp người đàn ông trúng 348 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng) trong kỳ quay ngày 27/6.

Theo luật pháp Mỹ, người trúng từ 1 triệu USD (26 tỷ đồng) trở lên được phép giữ kín danh tính. Thay vì nhận trả định kỳ trong 30 năm, người chiến thắng chọn nhận một lần với giá trị khoảng 155,6 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) trước thuế.

Dù thắng khoản tiền khổng lồ, song người trúng giải chỉ có mong ước giản dị là mua một máy cắt cỏ tự động quay đầu.

Ảnh minh họa: Ozarks

Đây là lần thứ 10 từ năm 2002, Virginia có người trúng jackpot Mega Millions. Cửa hàng bán tấm vé trúng giải cũng nhận được 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) tiền thưởng.

Giải jackpot này còn mang ý nghĩa xã hội, bởi toàn bộ lợi nhuận xổ số Virginia được dùng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học. Riêng năm nay, xổ số Virginia đã đóng góp hơn 901 triệu USD (23.426 tỷ đồng), chiếm khoảng 10% ngân sách giáo dục của bang.