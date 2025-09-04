Trước khi có mọi thứ, thì có cái gì?

"Năm tuổi cũng hiểu" là tuyến nội dung nhằm đơn giản hóa những chủ đề vĩ mô, phức tạp thành góc nhìn dễ hiểu như thể đang giải thích cho một đứa trẻ 5 tuổi. Không lý thuyết cao siêu, không ngôn ngữ hàn lâm, loạt bài giúp độc giả ở mọi độ tuổi tiếp cận các vấn đề công nghệ, xã hội, kinh tế... một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu mà vẫn đảm bảo tính chính xác và có chiều sâu.

Một ngày đẹp trời, một đứa bé hỏi mẹ: "Mẹ ơi, trước khi ông trời tạo ra vũ trụ, thì ông ấy ở đâu? Có gì ở đó không?" Nghe vừa ngây ngô vừa... đau đầu, vì đó cũng chính là câu hỏi mà các nhà khoa học hàng đầu vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời: "Trước khi có vũ trụ, thì có cái gì?"

Và nếu bạn nghĩ câu hỏi này dễ, thì xin chia buồn, nó là một trong những câu hỏi khó nhất trong lịch sử loài người.

Trước "cái gì đó" là... chẳng có gì cả?

Theo lý thuyết phổ biến nhất hiện nay, vũ trụ bắt đầu từ một vụ giãn nở khổng lồ gọi là Big Bang, sự kiện khởi nguồn cho thời gian, không gian, vật chất và tất cả những gì chúng ta biết.

Nhưng điều tréo ngoe là: thời gian cũng bắt đầu từ lúc đó. Nghĩa là...chẳng có cái gọi là "trước" Big Bang, vì "trước" là một khái niệm thuộc về thời gian, và nếu thời gian chưa tồn tại, thì "trước" cũng vô nghĩa.

Tưởng tượng bạn đang đọc một quyển truyện, và hỏi: "Trước trang đầu tiên thì có gì?" Câu trả lời là: không có gì hết. Vì quyển truyện chỉ bắt đầu từ trang 1. Nếu bạn muốn biết chuyện gì xảy ra trước đó, thì... bạn phải viết thêm một quyển khác.

Một số nhà khoa học không chịu chấp nhận cái "hết phim" đơn giản vậy. Họ đề xuất các mô hình mới: có thể Big Bang không phải là khởi đầu tuyệt đối, mà là một "biến cố" trong một vũ trụ lớn hơn, đã tồn tại trước đó.

Ví dụ như mô hình "vũ trụ tuần hoàn", nơi vũ trụ giãn ra - co lại - rồi lại giãn ra, như nhịp thở vô tận. Có mô hình lại ví vũ trụ của ta như một bong bóng trong nồi nước sôi: luôn có những bong bóng (vũ trụ) khác nổi lên rồi vỡ tan, Big Bang chỉ là một trong số đó.

Thậm chí có giả thuyết cho rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra từ bên trong... một lỗ đen của một vũ trụ khác! Nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng, nhưng được nghiên cứu rất nghiêm túc.

Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được

Vấn đề là: nếu thời gian và không gian đều bắt đầu từ Big Bang, thì những gì "trước đó", nếu có, nằm ngoài khả năng quan sát và đo đạc. Nói cách khác, đó là "vùng cấm địa" của khoa học hiện tại.

Nhưng như đứa bé đã hỏi: "Không thấy được thì không có thật à?" Biết đâu, một ngày nào đó, khi khoa học đủ mạnh, chúng ta sẽ khám phá ra phần "phía sau tấm rèm" của vũ trụ, nơi có thể hé lộ câu trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhất.

Trước khi có mọi thứ, thì có cái gì? Có thể là không có gì. Có thể là một thứ gì đó mà chúng ta chưa tưởng tượng ra được. Cũng có thể là cả một câu chuyện khác, như chương tiền truyện chưa được viết.