Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 theo quy định mới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Cụ thể như sau:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/T-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Ảnh minh họa: TL

Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

+ Chết;

+ Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

+ Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này. Bao gồm:

Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

Công dân đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công dân bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày và xác nhận của cấp có thẩm quyền, ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân phải báo cáo Chủ tịch UBND xã quyết định.

Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân được hưởng các quyền lợi và chính sách gì?

Quyền lợi trong thời gian tại ngũ

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Được hưởng phụ cấp quân hàm dựa trên mức lương cơ sở.

Hệ số phụ cấp: Binh nhì (0,4), Binh nhất (0,45), Hạ sĩ (0,5), Trung sĩ (0,6), Thượng sĩ (0,7).

- Được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định. Từ tháng thứ 13 trở đi, quân nhân được nghỉ phép 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian nghỉ.

- Được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các vật dụng cá nhân cần thiết.

- Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

Đãi ngộ đối với thân nhân

- Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, vợ và con của quân nhân tại ngũ đều được cấp thẻ BHYT miễn phí (nhóm do ngân sách nhà nước đóng).

- Nếu gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai hoặc quân nhân có thân nhân từ trần, gia đình sẽ được nhận trợ cấp khó khăn đột xuất từ đơn vị.

- Con của quân nhân tại ngũ được ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển hoặc hỗ trợ học phí theo quy định.

Quyền lợi khi xuất ngũ

- Cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội: được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ:

+ Dưới 01 tháng: không được hưởng trợ cấp;

+ Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

+ Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

- Ngoài ra, nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ;

- Được đơn vị thanh toán đầy đủ tiền tàu xe và phụ cấp đi đường.

- Được cấp 01 thẻ học nghề có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày xuất ngũ. Giá trị thẻ này thường tương đương với 12 tháng lương cơ sở dùng để đào tạo các nghề từ sơ cấp đến trung cấp.

- Nếu đang học đại học/cao đẳng mà đi nghĩa vụ, sẽ được bảo lưu kết quả và tiếp nhận lại sau khi xuất ngũ.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với NLĐ của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật; cơ quan BHXH địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng BHXH chịu trách nhiệm thanh toán chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

- Trường hợp được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ của cơ sở kinh tế đó.

- Trường hợp xuất ngũ do đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ khi về địa phương được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự công dân được hỗ trợ việc làm theo Luật Việc làm 2025

Tại Điều 12 Luật Việc làm 2025 quy định chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động là thanh niên

1. Được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ trong các trường hợp sau đây:

a) Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

b) Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

c) Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

2. Được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật này.

3. Được hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hỗ trợ đào tạo nghề, được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.

