Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026

Thứ hai, 07:21 02/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc đưa một công dân ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự là một thủ tục hành chính quan trọng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu quản lý quốc phòng. Theo quy định những trường hợp nào sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 theo quy định mới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Cụ thể như sau:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/T-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2025, không nhận vào quân thường trựcDanh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2025, không nhận vào quân thường trực

GĐXH - Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Tuy nhiên có những loại bệnh được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đó là những bệnh nào?

Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026 - Ảnh 2.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Ảnh minh họa: TL

Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

+ Chết;

+ Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

+ Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này. Bao gồm:

Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

Công dân đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công dân bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày và xác nhận của cấp có thẩm quyền, ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân phải báo cáo Chủ tịch UBND xã quyết định.

Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân được hưởng các quyền lợi và chính sách gì?

Quyền lợi trong thời gian tại ngũ

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Được hưởng phụ cấp quân hàm dựa trên mức lương cơ sở.

Hệ số phụ cấp: Binh nhì (0,4), Binh nhất (0,45), Hạ sĩ (0,5), Trung sĩ (0,6), Thượng sĩ (0,7).

- Được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định. Từ tháng thứ 13 trở đi, quân nhân được nghỉ phép 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian nghỉ.

- Được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các vật dụng cá nhân cần thiết.

- Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

Đãi ngộ đối với thân nhân

- Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, vợ và con của quân nhân tại ngũ đều được cấp thẻ BHYT miễn phí (nhóm do ngân sách nhà nước đóng).

- Nếu gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai hoặc quân nhân có thân nhân từ trần, gia đình sẽ được nhận trợ cấp khó khăn đột xuất từ đơn vị.

- Con của quân nhân tại ngũ được ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển hoặc hỗ trợ học phí theo quy định.

Quyền lợi khi xuất ngũ

- Cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội: được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ:

+ Dưới 01 tháng: không được hưởng trợ cấp;

+ Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

+ Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

- Ngoài ra, nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ;

- Được đơn vị thanh toán đầy đủ tiền tàu xe và phụ cấp đi đường.

- Được cấp 01 thẻ học nghề có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày xuất ngũ. Giá trị thẻ này thường tương đương với 12 tháng lương cơ sở dùng để đào tạo các nghề từ sơ cấp đến trung cấp.

- Nếu đang học đại học/cao đẳng mà đi nghĩa vụ, sẽ được bảo lưu kết quả và tiếp nhận lại sau khi xuất ngũ.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với NLĐ của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật; cơ quan BHXH địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng BHXH chịu trách nhiệm thanh toán chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

- Trường hợp được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ của cơ sở kinh tế đó.

- Trường hợp xuất ngũ do đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ khi về địa phương được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự công dân được hỗ trợ việc làm theo Luật Việc làm 2025

Tại Điều 12 Luật Việc làm 2025 quy định chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động là thanh niên

1. Được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ trong các trường hợp sau đây:

a) Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

b) Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

c) Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

2. Được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật này.

3. Được hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hỗ trợ đào tạo nghề, được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2026

Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2026

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

7 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

7 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Cùng chuyên mục

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm chuẩn bị và hơn hai năm kể từ ngày khởi công (8/2023), dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư đang dần lộ diện với các hạng mục chính đã thành hình rõ nét.

Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào trong 10 ngày tới?

Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào trong 10 ngày tới?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự báo chuỗi ngày ấm áp với nền nhiệt có lúc vượt 30°C ở Hà Nội sắp kết thúc khi không khí lạnh tràn về gây rét diện rộng.

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2026 có thể bị phạt nặng đến 75 triệu đồng?

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2026 có thể bị phạt nặng đến 75 triệu đồng?

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị phạt rất nặng.

5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu

5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được ưu ái bởi vận may suốt cuộc đời.

Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8/2026.

Năm 2026, bị xóa đăng ký thường trú cần làm gì để không bị phạt?

Năm 2026, bị xóa đăng ký thường trú cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục hành chính ghi nhận nơi thường trú của công dân với cơ quan Nhà nước. Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, người dân cần phải làm gì?

Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ

Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ

Đời sống - 1 ngày trước

Ô tô từ TPHCM đi Phan Rang trả khoảng 374.000 đồng nếu lưu thông toàn tuyến cao tốc

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đời sống - 1 ngày trước

Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Đời sống - 1 ngày trước

Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở

Xem nhiều

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Đời sống

GĐXH - Sau nhiều năm chuẩn bị và hơn hai năm kể từ ngày khởi công (8/2023), dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư đang dần lộ diện với các hạng mục chính đã thành hình rõ nét.

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Đời sống
5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu

5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ

Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ

Đời sống
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top