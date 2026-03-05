Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?
GĐXH - Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ thời gian công dân phục vụ tại ngũ nếu thuộc các trường hợp được quy định. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?
Căn cứ theo Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ những không quá 06 tháng khi thuộc các trường hợp sau:
- Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.
Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.
Theo quy định nêu trên, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2026 là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.
Công dân sinh năm nào đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, độ tuổi gọi nhập ngũ là công dân nam từ 18 đến 25 tuổi không theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Để xác định cụ thể công dân nào thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2026, cần căn cứ vào tuổi thực tế tại thời điểm tháng 2/2026.
Dưới đây là cách tính độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự:
- Tính từ tháng 02/2026 trừ đi 18 tuổi, ta có tháng 02/2008. Như vậy, công dân sinh từ tháng 02/2008 trở về trước (tức sinh từ tháng 02/2001 đến trước tháng 02/2008) sẽ từ 18 đến 25 tuổi vào thời điểm gọi nhập ngũ và thuộc diện có thể bị gọi.
- Trường hợp công dân đã được tạm hoãn vì học cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi. Tính từ tháng 02/2026 trừ đi 27 tuổi, ta có tháng 02/1999. Do đó, những công dân sinh từ tháng 02/1999 đến trước tháng 02/2001 nếu đã tốt nghiệp, đủ điều kiện về sức khỏe và không còn lý do tạm hoãn thì cũng có thể bị gọi nhập ngũ năm 2026.
Theo đó, công dân không học cao đẳng, đại học: thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2026 nếu sinh từ tháng 02/2001 đến tháng 02/2008.
Công dân đã được tạm hoãn do học cao đẳng, đại học: vẫn có thể bị gọi nhập ngũ nếu sinh từ tháng 02/1999 đến tháng 02/2001.
Trường hợp năm sinh hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được giấy gọi khám sức khỏe thì vẫn phải chấp hành lệnh gọi trở về địa phương thực hiện lệnh khám này.
Lưu ý: Tuổi đi nghĩa vụ quân sự nêu trên tính theo thời gian gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi chính xác gọi nhập ngũ (tính theo ngày, tháng, năm) còn dựa theo quy định cụ thể của từng địa phương.
Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2026
Theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (được sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP) quy định tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2026 như sau:
- Tiêu chuẩn tuổi đời:
+ Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
+ Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
- Tiêu chuẩn chính trị:
+ Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Tiêu chuẩn sức khỏe:
+ Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
+ Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.
- Tiêu chuẩn văn hóa:
+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
