Trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả: Đình chỉ hiệu trưởng

Sáng 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình.

UBND xã Văn Lăng thông tin thông kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình.

Tại hội nghị, ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt lợn sử dụng tại trường dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái - Hiệu trưởng nhà trường để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hòa Bình bày tỏ lo ngại về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú. Sự việc bắt đầu khi nhà trường nhờ phụ huynh mang thịt lợn đi xay do mất điện. Trong quá trình này, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường của thực phẩm.

Mẫu thịt lợn lưu tại trường (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Đinh Công Long (trú tại xã Văn Lăng) cho biết, khi mở túi thịt, anh nhận thấy phần mỡ có màu vàng lạ. Nghi ngờ chất lượng thịt, anh giữ lại một phần nhỏ làm mẫu và đồng thời cảnh báo giáo viên không nên sử dụng cho trẻ.

“Khi xay xong, tôi giữ lại một ít vì thấy bất thường. Tôi cũng nói với cô giáo là thịt có vấn đề, không nên cho các cháu ăn”, anh Long chia sẻ.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy hai mẫu thịt dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn Châu Phi. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt khi một số trẻ xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn tại trường.

Đáng chú ý, trong thời gian đầu, nhà trường khẳng định thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn. Ban giám hiệu cùng một số nhân viên thậm chí trực tiếp chế biến và ăn thử trước sự chứng kiến của phụ huynh để trấn an dư luận.

Bếp ăn của trường mầm non Hòa Bình.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét nghiệm, nhiều phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học tạm thời vì lo ngại về an toàn thực phẩm.

Ngày 1/4, UBND xã Văn Lăng thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin , chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo niêm phong thực phẩm liên quan; đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm nghiệm của tỉnh để chuyển ra Hà Nội xét nghiệm an toàn thực phẩm theo đúng quy trình.

Địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, mời các sở, ngành của tỉnh tham gia kiểm tra bếp ăn của nhà trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.