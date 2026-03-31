Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Từ giấc mơ nhỏ đến mục tiêu lớn

Nguyễn Thế Quân biết đến MIT từ những năm đầu cấp III, qua lời giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm. "Lúc đó, em chỉ nghĩ đây là một ngôi trường rất xa, rất khó. Nhưng càng tìm hiểu, em càng muốn thử sức", Quân kể.

Ý nghĩ ấy dần trở thành mục tiêu. Suốt 3 năm THPT, nam sinh xứ Nghệ theo đuổi con đường học tập bài bản, kiên trì với định hướng rõ ràng.

Nguyễn Thế Quân. (Ảnh: NVC)

Kết quả, Quân liên tiếp giành giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia, đoạt 3 huy chương Vật lý ở các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trở thành một trong những học sinh nổi bật của trường.

Cuối năm 2025, em được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Dù có cơ hội tuyển thẳng vào đại học trong nước, Quân vẫn chọn thử sức với cánh cửa quốc tế.

Mùa hè 2025, thay vì nghỉ ngơi, em bước vào giai đoạn ôn luyện "tăng tốc" cho các kỳ thi chuẩn hóa. Với nền tảng Toán tốt và kinh nghiệm thi Olympic, Quân có lợi thế. Tuy nhiên, em không chủ quan. "Mỗi lần thi thử hay thi thật đều là một lần rút kinh nghiệm", Quân nói.

Ngày nhận thư báo trúng tuyển vào ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí của MIT, Nguyễn Thế Quân gần như không tin vào mắt mình. Trong thư, Hội đồng tuyển sinh đánh giá Quân "nổi bật", "là một trong những học sinh tài năng và triển vọng nhất trong một nhóm ứng viên vô cùng cạnh tranh".

Nguyễn Thế Quân, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025, trúng tuyển Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

"Em phải đọc lại nhiều lần để chắc chắn mình đã đỗ thật. Sau đó cứ đi quanh phòng, cả đêm gần như không ngủ được vì quá vui", Quân kể.

Nguyễn Thế Quân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) từng giành Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Vật lý châu Á năm 2025, đồng thời hai năm liên tiếp đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia.

Trong bộ hồ sơ ứng tuyển, ngoài thành tích học tập và các giải thưởng, Quân còn sở hữu điểm SAT 1550/1600 và IELTS 7.5, những con số đủ sức cạnh tranh trong hàng chục nghìn hồ sơ ứng tuyển vào MIT mỗi năm. Song song với việc hoàn thành các chứng chỉ, Quân cũng dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài luận khi đăng ký vào Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Bài luận - nơi không thể "sao chép"

Theo Nguyễn Thế Quân, điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở thành tích, mà ở bài luận. Mỗi năm, MIT nhận hơn 100.000 hồ sơ, trong đó có rất nhiều thí sinh đạt giải quốc tế. Một bài luận thiếu dấu ấn cá nhân rất dễ bị "hòa lẫn".

Thay vì tham khảo quá nhiều bài mẫu, Quân chọn cách viết tự nhiên, có phần hài hước, mạch lạc như một "bài nghiên cứu nhỏ", nhưng vẫn giữ cảm xúc riêng. "Thành tích có thể cho thấy mình giỏi, nhưng bài luận mới là con người thật của mình", Nguyễn Thế Quân chia sẻ.

Nguyễn Thế Quân (áo đen) và các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. (Ảnh NVCC)

Trong bài luận, Quân kể những trải nghiệm rất riêng, từ việc tận dụng linh kiện cũ để chế tạo máy làm bỏng ngô (dù thất bại), đến việc biến ý tưởng đó thành một chiếc đèn ngủ. "Có thể những câu chuyện đó hơi ngô nghê, nhưng em muốn thể hiện niềm yêu thích sáng tạo và nghiên cứu của mình", Quân kể.

Không chỉ nội dung, cách trình bày cũng được Quân chăm chút, từ chủ động ngắt đoạn, sắp xếp ý theo cấu trúc khoa học, giúp người đọc dễ theo dõi. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Quân bước vào vòng phỏng vấn một trong những khâu quan trọng.

Buổi phỏng vấn diễn ra vào đúng mồng 2 Tết. "Điều quan trọng nhất là giữ tâm lý tự tin, giao tiếp rõ ràng và nhất quán với những gì đã viết trong bài luận", Quân nói. Trong hơn một giờ trò chuyện, nam sinh tập trung chia sẻ về hành trình học tập, niềm đam mê khoa học và định hướng tương lai.

Với Quân, MIT không chỉ là cơ hội học tập mà còn là hành trình trưởng thành. Nam sinh đang cân nhắc hai hướng đi, học tiếp lên tiến sĩ hoặc trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp để xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học. "Em hy vọng có thể mang những gì học được để đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu trong nước", Quân nói.

Nhiều năm liền, Massachusetts Institute of Technology được xếp hạng là đại học số 1 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Ở tuổi 165, ngôi trường này vẫn giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo STEM từ khoa học, công nghệ đến kỹ thuật và toán học. Tỷ lệ trúng tuyển vào MIT luôn ở mức rất thấp. Năm ngoái, chỉ khoảng 4,6% trong hơn 29.200 hồ sơ được lựa chọn, một con số cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của ngôi trường này. Chi phí học tập tại MIT vào khoảng 92.760 USD mỗi năm (tương đương 2,4 tỉ đồng), bao gồm học phí và sinh hoạt. Tuy nhiên, trường có chính sách hỗ trợ tài chính khá rộng mở: sinh viên đến từ gia đình có thu nhập dưới 200.000 USD/năm được miễn học phí và nếu dưới 100.000 USD, gần như toàn bộ chi phí sẽ được tài trợ. Trước Nguyễn Thế Quân, nhiều học sinh Việt Nam từng giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế cũng đã nhận học bổng từ MIT, như Nguyễn Mạnh Quân (năm 2021) hay Võ Hoàng Hải (năm 2024). Những dấu mốc này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của học sinh Việt trên bản đồ khoa học quốc tế.

