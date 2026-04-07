Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026

Theo thông tin từ Bộ Công an, năm 2026, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Năm nay, các trường công an có 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Ảnh minh họa: TL

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với các học viện, trường Công an nhân dân cụ thể như sau:

+ Học viện An ninh nhân dân: 400 chỉ tiêu.

Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (phía Bắc) là 250 chỉ tiêu (25 nữ và 225 nam); ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tuyển sinh toàn quốc) là 150 chỉ tiêu (Phía Bắc: 7 nữ và 68 nam; phía Nam: 7 nữ và 68 nam).

+ Học viện Cảnh sát nhân dân: 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc), trong đó có 40 nữ và 360 nam.

+ Học viện Chính trị CAND: 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam) và phía Nam 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam).

+ Trường Đại học An ninh nhân dân: 220 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam) với tỷ lệ 22 nữ và 198 nam.

+ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 300 chỉ tiêu (phía Nam) với tỷ lệ 30 nữ và 270 nam.

+ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); trong đó phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

+ Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh: 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

+ Học viện quốc tế: 50 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu (15 nam và 15 nữ) và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu (10 nam và 10 nữ).

Bộ Công cũng phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm:

+ 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội).

+ 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

+ 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

+ 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Như vậy, nếu tính thêm phần chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành, Học viện An ninh nhân dân có tổng chỉ tiêu là 500; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có tổng chỉ tiêu là 300.

Năm 2026, phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND dự kiến sẽ giữ ổn định như năm 2025.

Đối với thí sinh dự tuyển các trường Công an nhân dân theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an điều kiện:

Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/5/2026.

Chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau:

Tiếng Anh: IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 trở lên, SAT đạt từ 1100 trở lên.

Tiếng Trung Quốc đạt từ HSK 4 trở lên.

Tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2 trở lên.

Tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2 trở lên.

Tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2 trở lên.

Tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên.

Tiếng Nhật đạt từ JLPT N3 trở lên.

Tiếng Hàn Quốc đạt từ TOPIK 4 trở lên.

Tiếng Ý đạt từ CELI 3 trở lên.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh của B06 chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06 chỉ tiếp nhân thí sinh có chứng chỉ Tiếng Trung Quốc. Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn cho đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chứng chỉ chính thức phải trước ngày 20/5/2026. Hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại các trường CAND trước ngày 30/5.

Ngoài ra, thí sinh phải được xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã. Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi như sau:

Thời gian thí sinh làm mỗi bài thi là 180 phút, bằng hình thức thi viết.

Thí sinh khu vực phía nam đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân phía Bắc, địa điểm thi tại phía Nam.

Đối tượng dự tuyển gồm: chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng; học sinh T11; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

